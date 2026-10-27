El tercer trimestre deja 4.400 parados más y 7.300 empleos menos en Ciudad Real

El período de verano deja malas cifras en cuanto al paro y a la creación de empleo en Ciudad Real. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año refleja un aumento del desempleo y un descenso en el número de ocupados.

Entre julio y septiembre, el número de desempleados subió en 4.400 personas en esta provincia, lo que sitúa el total en 32.300 parados. Además, la tasa de paro sube dos puntos y se sitúa en el 13,75%, el segundo índice más alto de Castilla-La Mancha.

Ciudad Real fue la provincia de la región donde más subió el paro entre julio y septiembre.

Por sexos, el paro femenino vuelve a ser superior al masculino. En Ciudad Real hay 17.400 mujeres en situación de desempleo frente a 14.900 hombres.

En cuanto a la ocupación, y siempre según la EPA, el tercer trimestre dejó 7.300 empleos menos en la provincia, y el total de ocupados baja hasta los 202.000.

También desciende en un punto la tasa de actividad y se sitúa en algo más del 54%, siendo la tasa más baja de toda la región.