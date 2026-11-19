El SEPRONA de la Guardia Civil de Ciudad Real ha intensificado su actividad durante la campaña de incendios forestales de 2026, centrando en primer lugar sus esfuerzos en la prevención y vigilancia de aquellas conductas que pudieran derivar en la producción de incendios forestales y, posteriormente, en la investigación de los siniestros que se han producido, tratando de determinar las causas y en su caso, lograr la identificación de los presuntos responsables.

La lucha contra los incendios forestales el mayor reto medioambiental durante los meses de verano, para lo que el SEPRONA ha reforzado sus servicios preventivos en zonas forestales y rurales de toda la provincia.

Estas actuaciones han incluido inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la revisión de cortafuegos y quemas controladas, así como la vigilancia terrestre de zonas de alto riesgo, según ha informado el SEPRONA en un comunicado de prensa.

Investigación de los incendios producidos en la provincia

Se ha impulsado y priorizado la investigación de los incendios forestales que se han producido en nuestra provincia durante la campaña de 2026, siendo un total de 3 grandes incendios forestales, originados por conductas negligentes y con el resultado de 2.400 Ha calcinadas.

Las investigaciones realizadas por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real permitieron identificar e investigar a 15 personas como presuntos responsables de su autoría y que fueron puestas a disposición de las Autoridades Judiciales correspondientes.

Uno de los incendios forestales que tuvo lugar este año en Ciudad Real | OC

Balance de la campaña

Los datos del periodo estival arrojan un total de 52 incendios forestales ocurridos en la provincia de Ciudad Real, con una superficie quemada de 3.748,78 Ha. De estos incendios, 2 fueron intencionados, 10 por negligencia, 9 accidentales, 3 de origen natural y otros 24 en los que no se pudieron determinar las causas.

Entre las principales causas detectadas se encuentran las negligencias en labores agrícolas, la quema no autorizada de restos vegetales y la utilización de maquinaria sin las debidas medidas de seguridad, en especial los días de riesgo muy alto y extremo.

Gracias a la colaboración entre diferentes administraciones, los cuerpos de extinción y las instituciones de vigilancia, se está avanzando en la detección temprana de incendios, en el esclarecimiento de sus causas y la identificación de los responsables.

El SEPRONA ha sido participe en esta colaboración con la Comunidad Autónoma, así como con los servicios de emergencias y protección civil, dentro del plan provincial de prevención y lucha contra los incendios forestales

Colaboración ciudadana

Asimismo, se ha reforzado la labor en educación ambiental y sensibilización ciudadana, recordando la importancia de avisar de inmediato al 062 o al 112, ante cualquier indicio de fuego o actividad sospechosa en el monte, recordando que los incendios forestales no solo suponen una grave amenaza para el patrimonio natural, sino que también ponen en riesgo vidas humanas, bienes y recursos esenciales, siendo clave la colaboración ciudadana para proteger nuestros montes.

El combate contra los incendios forestales es una responsabilidad compartida, siendo la prevención la mejor herramienta; la investigación y la acción legal sólo son eficaces si van acompañadas de un uso responsable del entorno.