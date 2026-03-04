El pantano del Vicario en Ciudad Real vuelve a desembalsar agua

El embalse de El Vicario vuelve a desembalsar agua por lo que son cuatro las presas de la provincia de Ciudad Real situadas en la cuenca del Guadiana que en estos momentos están aliviando debido al incremento de sus reservas hídricas provocadas por el tren de borrascas del mes de febrero, según el Sistema de Información de Redes Automáticas (SIRA) de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El Vicario dejó de desembalsar la semana pasada pero este miércoles ha vuelto a aliviar agua, lo hace con un caudal de casi 8 m3/seg, al encontrarse al 97% de su máxima capacidad de llenado, con 32 hectómetros cúbicos almacenados.

Además, siguen desembalsando otros tres pantanos de Ciudad Real ubicados en la cuenca del Guadiana. Son Torre de Abraham, el de mayor capacidad de toda la provincia, que actualmente retiene 183 hm3 y se encuentra al 100% de su capacidad.

También el Gasset, del que se abastecen Ciudad Real y comarca. Almacena 35 hm3 y está al 90%. Y el embalse de Puerto de Vallehermoso, que se encuentra al 94% y tiene 6,5 hm3 de agua.

Tres hm3 más la semana pasada

La semana pasada las reservas hídricas de los embalses de Ciudad Real se incrementaron en 3 hectómetros cúbicos de agua.

De esta forma, los pantanos de la provincia registran 438 hectómetros, son 158 más que hace un año, y están al 85% de su máxima capacidad de llenado, según datos recopilados por la web embalses.net.

Por cuencas, los embalses de Ciudad Real ubicados en el Guadiana retienen 318 hectómetros cúbicos de agua y están al 80%. Hay que indicar que tres pantanos siguen aliviando agua, son Torre de Abraham, Gasset y Puerto de Vallehermoso.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Mientras, los embalses de la provincia situados en el Guadalquivir, los de Montoro y Fresneda, continúan al 100% de su máxima capacidad, también siguen desembalsando aunque ya en cantidades pequeñas, y registran 124 hectómetros cúbicos.