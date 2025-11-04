Octubre deja 158 parados más y 1.800 afiliados menos a la Seguridad Social en Ciudad Real

Sube el paro en Ciudad Real. Registró en octubre un incremento de 158 desempleados aunque fue la provincia de Castilla-La Mancha donde menos aumentó el paro, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta forma, el total de parados se sitúa en 31.348. Eso sí, la tasa interanual sigue en negativo y el paro baja en casi 3.200 personas en esta provincia.

Por sectores, el desempleo subió el mes pasado en agricultura con 112 más, otros 40 en el colectivo de sin empleo anterior y 38 en industria. Sin embargo, bajó levemente en servicio en 27 y también 5 menos en construcción.

Por sexos, el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino en Ciudad Real. Hay más de 21.000 mujeres en situación de desempleo frente a 10.000 hombres en paro.

Por otro lado, en la provincia se registraron más de 13.000 contratos de trabajo en octubre, unos 4.500 menos respecto al mes anterior, de los que algo menos de la mitad, 5.700 fueron indefinidos.

Seguridad Social pierde afiliados en Ciudad Real

Mal dato el que nos deja también la afiliación a la Seguridad Social. Hubo 1.830 cotizantes menos el mes pasado en Ciudad Real y el total de afiliados se sitúa en casi 183.000.

En Ciudad Real hay 13.200 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de 18,5 millones de euros, con una cuantía media de prestación de prestación contributiva de 943 euros por beneficiario.