Nueva jornada de caos y retrasos en los Avant de Ciudad Real y Puertollano

Mañana de caos, una vez más, en el servicio de los trenes Avant que conectan Puertollano y Ciudad Real con Madrid.

Varios cientos de pasajeros se han visto perjudicados por los retrasos de los primeros Avant que salían de Puertollano y Ciudad Real a primera hora de la mañana. Ha habido demoras de entre 25 y 80 minutos.

El portavoz de la Plataforma de Usuarios del Avant de Ciudad Real, Pablo López, ha hablado de una situación de caos en las estaciones de Ciudad Real y Puertollano.

Y todo se ha debido, según ha contado, a que el primer tren de la mañana con salida a las 6:21 horas se ha retrasado y al final se han juntado los tres primeros trenes matinales en un solo con 16 vagones.

López afirma que este convoy llegó a Madrid a las 8:45 horas, generando una situación insostenible para las personas que cogen día a día el Avant para ir a trabajar a Madrid.

Mensaje de Adif | OC

Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ya había advertido, a través de su app, que podía haber retrasos en los Avant de Puertollano debido a la falta de recursos de la empresa ferroviaria.

En este sentido, los viajeros de estos trenes creen que esta información podría tratarse de una huelga encubierta, teniendo en cuenta que el próximo jueves está previsto un paro de maquinistas de RENFE a nivel nacional.