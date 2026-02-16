Los municipios de Ciudad Real más afectados por el temporal comienzan los trabajos de limpieza y la valoración de daños

Los municipios de la provincia de Ciudad Real que han resultado más afectados por el temporal y el tren de borrascas de los últimos días han comenzado las labores de limpieza y valoración de daños después de varios días sin llover.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha confirmado que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se retiraron ayer al bajar a nivel 1 el nivel de alerta.

Y a partir de ahora, la subdelegación va a enviar a todos los ayuntamientos la información sobre las ayudas del Estado y también lanzarán mensajes en redes sociales sobre las ayudas que pueden disponer los particulares para realizar las labores de reconstrucción.

Por su parte, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado en Onda Cero que la situación es ya más tranquilla, sobre todo en los municipios más afectados como los del Valle del Bullaque o del entorno del río Guadiana.

En una de las localidades más dañada, El Robledo, ha avanzado que los diques que se han levantado van a continuar hasta mayo.

El Robledo y Luciana

Las localidades más afectadas por las inundaciones y desbordamientos de ríos intentan volver poco a poco a la normalidad.

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, asegura en Onda Cero que la situación está ahora más controlada ya que el río Bullaque va por su cauce natural y el nivel del agua ha bajado bastante. Han comenzado las labores de limpieza y también el ayuntamiento inicia la valoración de daños que han sido numerosos.

Por ejemplo, la pasarela de madera de la zona de baño ha quedado bastante deteriorada, hay calles con hundimientos, alcantarillas reventadas, la pared de la piscina municipal se vino abajo, y hay desperfectos en mobiliario urbano y de los parques infantiles, así como también en caminos.

La presa de Torre de Abraham sigue desembalsando agua por lo que, según ha dicho Gustavo Ormeño, siguen en situación de calma tensa y precaución por si vuelven las lluvias. El alcalde ha dicho que van a valorar la petición de la declaración de zona catastrófica, lo que se conoce ahora como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Por su parte, la alcaldesa de Luciana, Josefa Navas, ha manifestado en Onda Cero que aún tienen que valorar los daños causados en el municipio por el temporal. El cauce del río ha bajado pero aún debe bajar más para valorar los daños que afectan sobre todo al área recreativa, donde también ha habido árboles arrancados, o el camino entre Luciana y Los Pozuelos de Calatrava.

Ahora se están realizando labores de limpieza sobre todo de las brozas que ha arrastrado el agua.

Colegios y carreteras

Por otro lado, la actividad lectiva en los centros educativos y las rutas de transporte escolar se retomarán en la provincia con total normalidad a partir del próximo miércoles, favorecida por los dos días festivos con motivo del carnaval.

Y debido al agua, cuatro carreteras secundarias y de titularidad provincial siguen cortadas al tráfico en la provincia, en los entornos de Fernán Caballero, El Robledo, Los Pozuelos de Calatrava y Alamillo.