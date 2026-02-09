Resumen de las lluvias de la semana pasada

Leonardo y Marta dejaron 166 l/m2 en Fuencaliente y 65 l/m2 en Ciudad Real

Las borrascas “Leonardo” y “Marta” dejaron la semana pasada importantes cantidades de agua en algunos puntos de Ciudad Real.

Teniendo en cuenta las doce estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en la provincia, Fuencaliente fue donde más lluvia cayó la semana pasada. Aquí se recogieron 166 litros por metro cuadrado.

En muchas ocasiones esta localidad es la que registra una mayor pluviometría, y ello debido, según el alcalde, Rubén Paz, a la orografía del pueblo.

Además, ha comentado que la estación de la AEMET está en una zona donde llueve menos, por lo que deduce que en el resto del municipio se recogen mayores cantidades de agua.

Además, los temporales de la semana pasada dejaron 131 l/m2 en Puebla de Don Rodrigo, casi 98 en la zona del Parque Nacional de Cabañeros y otros 90 litros en Viso del Marqués.

También, y según la AEMET, se registraron 86 litros en Abenójar, 67 en Puertollano, 66 en Villanueva de los Infantes y 65 litros por metro cuadrado en Ciudad Real y Almadén.

Cantidades menores hubo en Valdepeñas, con 55 litros durante toda la semana pasada, casi 40 en Alcázar de San Juan y 38 l/m2 en Tomelloso.

