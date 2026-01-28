"Kristin" provoca incidencias en la provincia y el derrumbe de una vivienda en Puertollano

Los bomberos del Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real han tenido que intervenir en diversas localidades como consecuencia de las fuertes lluvias y rachas de viento que se están produciendo en la provincia debido a la borrasca “Kristin”.

Por un lado, han tenido que intervenir en Puertollano por el colapso de una vivienda en la calle Blas de Otero, sin que se registraran heridos ni daños personales. Han intervenido tres bomberos, un jefe de unidad y un vehículo BUL.

Una vivienda se ha venido abajo en Puertollano | SCIS

En Valdepeñas, bomberos del parque de esta localidad han realizado tres salidas por árboles caídos, uno de ellos sobre un bloque de pisos.

Y en Villanueva de los Infantes, bomberos del parque de este municipio han tenido que intervenir para retirar chapas del tejado de un instituto y por un árbol caído.