La Junta podría incrementar a 8 millones de euros las ayudas para el arreglo de caminos dañados por el temporal en C-LM

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, asegura que no entiende que el Partido Popular “rompa el buen trabajo” que hicieron las administraciones tras las inundaciones de las últimas semanas “por intentar arañar un voto”.

El PP criticó ayer las nulas o escasas ayudas económicas que los gobiernos nacional y regional van a destinar a paliar los daños que causó el temporal en municipios de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Onda Cero, Caballero ha respondido que cada administración debe asumir sus responsabilidades y recuerda que el Gobierno de España anunció que toda la región se podía acoger a las ayudas, tanto para municipios como para particulares.

Y en cuanto a la Junta de Comunidades, a pesar de que no tiene competencia en emergencia, subraya Caballero, sin embargo va a destinar ayudas para el arreglo de caminos teniendo en cuenta la importancia que tiene el medio rural y la agricultura.

En este sentido, avanza que estas ayudas van a ser más de los 7 millones de euros previstos en un principio y podrían llegar a superar los 8 millones.