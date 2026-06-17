La Junta autoriza invertir 6,5 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud Ciudad Real 4

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su reunión de esta semana una inversión superior a 6,5 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud Ciudad Real 4.

Con esta decisión, ha señalado la consejera Portavoz, Esther Padilla, “acercamos y creamos un nuevo recurso en una zona en expansión”. Además, ha adelantado, “no solo se levantará un nuevo edificio, sino que ha crecido tanto esta zona de la ciudad, que es necesario crear una nueva Zona Básica de Salud en la capital y la asignación de tarjetas sanitarias de acuerdo con proximidad y reparto censal”.

Se ubicará en una zona con importantes centros de referencias sanitarios como el Hospital General Universitario de Ciudad Real y el futuro Campus Biosanitario de la UCLM.

En opinión de la portavoz del Ejecutivo, “la puerta de entrada a la sanidad es la atención primaria, y como comprueban cada semana, esta no deja de crecer” con el presidente García-Page. Y es que, como ha defendido, “tiene una importancia fundamental en una región con mucho territorio, con una población dispersa en más de 80.000 km2 y con muchísimos municipios en los que hay que garantizar todos los recursos”.

Padilla ha puesto en valor el esfuerzo que “hacemos como comunidad autónoma infrafinanciada” pero que dedica “los recursos que sean necesarios para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones”. Por lo tanto, ha reclamado “esa financiación justa que es necesaria para poder seguir dando respuesta” en igualdad para toda la ciudadanía.

La responsable autonómica ha expresado el compromiso de querer seguir mejorando las infraestructuras, pero también el personal. De hecho, ha puntualizado Padilla, “solo en Atención Primaria, hemos aumentado la plantilla un 25%, pasando de 6.500 efectivos a 8.000 profesionales, un ejemplo del esfuerzo por reforzar la sanidad más próxima a la ciudadanía, lo que repercutirá positivamente en todo el sistema”.

Como ha detallado la portavoz, “la nueva infraestructura sanitaria se proyecta en una sola planta y contará con un área de recepción de pacientes, zona administrativa, área de asistencia general compuesta por 10 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras tantas de Enfermería y tres cuartos de curas.

Además, el centro dispondrá de un área independiente de Pediatría que contará con dos consultas médicas, dos consultas de Enfermería y un cuarto de curas. Asimismo, contará con una consulta de matrona y una sala de psicoprofilaxis obstétrica; un despacho de Trabajo Social; dos consultas de Odontología y un gabinete de Odontología. El proyecto incluye también una zona de extracciones y recogida de muestras; un área de Rehabilitación con una consulta y una sala de cinesiterapia; así como la zona de dirección y docencia; y el área de servicios generales y soporte logístico.

Padilla ha recordado como, gracias a la gestión de los gobiernos del presidente García-Page, “Castilla-La Mancha se posiciona como una de las cuatro regiones de España que más recursos destina a la Atención Primaria, siendo paradójicamente también una de las cuatro regiones infrafinanciadas”. En este tiempo, ha recordado, se ha impulsado cerca de 90 actuaciones solo en Atención Primaria, de las que 40 ya se han inaugurado y están al servicio de la ciudadanía.

Como ha recordado la portavoz del Gobierno, en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad se sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado la inversión en Atención Primaria en el periodo 2019-2022.