Arranca la 44ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Julieta Serrano recoge emocionada el Premio Corral de Comedias: "Todo me resuena como un sueño que no puede ser real"

Con la entrega del XXI Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano se ha inaugurado este jueves la 44 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en la Casa Palacio de los Villarreal. "Todo me resuena como un sueño que no puede ser real. Yo no soy tan importante", ha asegurado humildemente la galardonada, que al borde de las lágrimas ha parafraseado al arquitecto Mies Van der Rohe para decir que "menos es más". "Sólo puedo mostrar mi profunda emoción ante este reconocimiento".