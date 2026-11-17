La número uno de la candidatura de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Juana Caro, ha hecho un llamamiento a la movilización y al voto de los ciudadanos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Caro, que es la tercera vez que se presenta a unos comicios generales, ha manifestado que “hasta el último minuto hay partido” y por lo tanto no descarta que Frente Amplio pueda obtener representación parlamentaria en la provincia de Ciudad Real, a pesar de que las encuestas son negativas para esta coalición de izquierdas, formada en esta provincia por Izquierda Unida, Sumar y Equo.

“No está todo perdido ni tampoco ganado”, señala Juana Caro, “y si no sacamos escaño seguiremos trabajando desde otros ámbitos”.

La ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Valdepeñas asegura que en estas elecciones “nos jugamos elegir entre la sumisión a los poderes económicos y la pérdida de derechos o bien la consolidación de los derechos adquiridos”.

Opina que el hecho de que Frente Amplio y Podemos vayan por separado “siempre perjudica, los ciudadanos querían que fuéramos juntos pero es una pena ir separados, que cada uno asuma su responsabilidad”.

De cara a las elecciones, Juana Caro señala que Frente Amplio propone proteger a los más débiles, garantizar el derecho a la vivienda “con cero desahucios”, una sanidad pública y universal, educación gratuita desde los más pequeños hasta los universitarios, la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, también impulsar las políticas de igualdad, la lucha contra el cambio climático y ayudar a las pymes y agricultores.