18 personas han perdido la vida en las carreteras de Ciudad Real en lo que va de año

La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha conmemorado este lunes, 16 de noviembre, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con la lectura de un manifiesto a cargo del subdelegado del Gobierno, David Broceño, y la jefa provincial de Tráfico, Raquel García.

El acto ha servido para recordar a todas las personas que han perdido la vida en las carreteras y calles, así como para mostrar el apoyo y la solidaridad con sus familias y con quienes han sufrido graves secuelas como consecuencia de un siniestro vial.

Durante la lectura, se ha puesto de manifiesto la dimensión de la siniestralidad vial. En España, durante 2025, 1.775 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico y otras 8.898 tuvieron que ser hospitalizadas por sus heridas.

En la provincia de Ciudad Real, el balance provisional de 2025 recoge 11 personas fallecidas y 55 heridas que necesitaron hospitalización. En lo que llevamos de 2026, son ya 18 las personas que han perdido la vida en las carreteras de la provincia y 69 las que han tenido que ser hospitalizadas.

Una luz que no se ve

El manifiesto de este año se enmarca en la campaña «Una luz que no se ve», que representa el recuerdo de quienes ya no están y el cariño que permanece hacia sus familias. Una iniciativa que también pretende trasladar un mensaje de esperanza: es posible evitar muchas tragedias si se adoptan medidas de prevención y se mantienen conductas responsables al volante.

En este sentido, se ha recordado que la seguridad vial es una responsabilidad compartida por las administraciones, los profesionales que trabajan cada día en las carreteras y cada uno de los ciudadanos cuando conducen o se desplazan.

El texto también ha querido reconocer el trabajo de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios, los agentes de tráfico y las asociaciones de víctimas, cuya labor resulta fundamental tanto en la atención a los siniestros como en el acompañamiento a las familias.

El acto ha concluido con un llamamiento a recordar, apoyar y actuar, tres compromisos que resumen el espíritu de esta jornada: mantener viva la memoria de las víctimas, acompañar a quienes sufren sus consecuencias y seguir trabajando para que ninguna familia tenga que lamentar una nueva muerte en las carreteras.

Tras la lectura del manifiesto, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de siniestros viales y en señal de respeto y solidaridad con sus familias.