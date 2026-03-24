Jornada de puertas abiertas de la promoción de viviendas de la calle Cantábrico en Ciudad Real

La Empresa Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este martes una de las tres jornadas de puertas abiertas previstas para la promoción de pisos de la calle Cantábrico que se van a sortear dentro del II Plan Municipal de Vivienda, al que se han inscrito 470 personas, de las que 89 optan al único piso de 3 habitaciones que hay en esta promoción, y el resto aspiran a conseguir uno de los pisos de 2 habitaciones.

Todos ellos, de forma escalonada, van a tener la oportunidad de ver las 12 viviendas y elegir una para poder optar a ella en el sorteo que está previsto se celebre en el mes de abril. Las dos opciones son bajos y primeros, todos ellos con plaza de garaje y trastero.

En esta jornada, “los pisos están a disposición de las familias para que vengan a verlos, se paseen tranquilamente y pregunten cualquier duda. Se les ha dejado información sobre precios y tamaños”, aclara el gerente de EMUSER, Miguel Ángel Poveda, que también ha recordado que en este II Plan de Vivienda se ha pensado especialmente en los jóvenes, “en el primer plan vimos que quien adquirió vivienda eran sobre todo menores de 35 años, y por eso nos hemos animado a ofrecerlo en ese target de posibles compradores y la verdad es que la acogida e inscripción ha sido muy importante”.

Los precios de estas viviendas oscilan entre 108.000 y 118.000€, más el 4% de IVA, un valor muy por debajo del mercado, y es que se han mantenido las calificaciones del año 2013, cuando fue construida la promoción, de manera que la reducción estaría entre un 10 y un 20 por ciento más baratos que el precio real de mercado.

Con todo, el gerente de EMUSER ha deseado que en esta ocasión los adjudicatarios no tengan ningún problema para acceder al crédito para poder adquirir su vivienda, ya que en el anterior plan fue el principal escollo al que se tuvieron que enfrentar los posibles compradores.

A mediados de abril se realizarán los sorteos en acto público, ante notario y bajo la presidencia del alcalde de Ciudad Real. A partir de ahí, se firmarán los contratos de compraventa con los adjudicatarios, contratos que deberán ser visados por los servicios de vivienda de la Junta de Comunidades antes de pedir cita a notaría para formalizar la compra.

Con todo ello, la previsión es que los compradores puedan ya estar viviendo en estos pisos antes de verano.