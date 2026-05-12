Inaugurado el Centro de Visitantes del Geoparque en Aldea del Rey para el impulso turístico

Esta mañana ha tenido lugar la inauguración del nuevo centro de visitantes del geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real, ubicado en el histórico Palacio de Clavería de Aldea del Rey, además de la nueva iluminación del castillo de Calatrava la Nueva.

Un acto al que han asistido el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, junto a la vicepresidenta de Impulso Económico y Territorial, Sonia González, el alcalde del municipio, Cándido Barba, el delegado de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Díez Brazales, el diputado provincial Juan Carlos Moraleda y una amplia representación de la corporación municipal y técnicos del comité científico y del propio Geoparque.

La actuación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea y desarrollado con la implicación de la Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España.

Miguel Ángel Valverde ha reivindicado hoy el valor del trabajo colectivo y la cooperación institucional como claves para convertir el proyecto del Geoparque Volcanes de Calatrava en uno de los grandes motores turísticos, culturales y económicos de la provincia, durante el acto celebrado en el Palacio de Clavería de Aldea del Rey.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha recordado los orígenes del proyecto, rememorando cómo hace más de dos décadas comenzó a gestarse la iniciativa bajo el nombre de Parque Cultural Calatrava, cuando representantes institucionales y sociales recorrían administraciones y despachos defendiendo el enorme potencial patrimonial, natural y volcánico del Campo de Calatrava, ya que “entonces no había prácticamente recursos económicos, pero sí había ilusión y la convicción de que esta comarca tenía elementos suficientes para construir una oportunidad de desarrollo en torno a la cultura, el patrimonio, la naturaleza y el vulcanismo”,

Valverde ha remarcado que el Palacio de Clavería representa hoy “el paradigma de ese esfuerzo colectivo”, destacando la implicación de ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Junta de Comunidades, Gobierno de España, Universidad de Castilla-La Mancha, asociaciones y tejido social de la comarca para hacer realidad un proyecto que ha necesitado años de trabajo y cooperación institucional.

Asimismo, puso en valor la recuperación integral del emblemático edificio, convertido ahora en centro de interpretación del Geoparque y futuro referente turístico de la comarca gracias también al desarrollo de la hospedería vinculada al complejo. “Hoy estoy tan contento como cualquier vecino de Aldea del Rey, no solo como presidente de la Diputación, sino como alguien que ha visto crecer este proyecto desde sus inicios y que ahora contempla cómo se materializa”, ha afirmado.

Durante su intervención, ha destacado igualmente el esfuerzo realizado por la Diputación para culminar en tiempo récord actuaciones vinculadas al Geoparque, evitando la pérdida de financiación europea y agradeciendo especialmente la labor técnica y profesional desarrollada por TRAGSA y por el Grupo Geovol.

Inauguración del Centro de Visitantes del Geoparque en Aldea del Rey | OC

El turismo rural ya supone más del 10% del PIB provincial

Miguel Ángel Valverde ha incidido en el importante crecimiento que está experimentando el turismo en la provincia de Ciudad Real, recordando que durante 2025 esta se situó entre las que más crecieron de España en número de visitantes y pernoctaciones. En este sentido, ha avanzado algunos datos del futuro Plan Estratégico de Turismo impulsado por la Diputación, elaborado junto a la universidad, que reflejan que el turismo representa ya más del 10% del PIB provincial, por lo que “Ciudad Real ya no vive únicamente de la agricultura, la ganadería o la industria agroalimentaria; empieza también a vivir del turismo y de la cultura”.

El presidente de la institución provincial ha defendido que las infraestructuras culturales y turísticas como el Palacio de Clavería y la futura hospedería pueden convertirse en “un verdadero revulsivo económico y social” contra la despoblación en municipios rurales como Aldea del Rey.

Un proyecto que une patrimonio, vulcanismo y cultura

Valverde, además, ha resaltado que el Geoparque Volcanes de Calatrava integra actualmente a 40 municipios y cuatro grupos de desarrollo rural, configurando una propuesta territorial “rica, diversa y única” que combina patrimonio histórico, recursos naturales, cultura y turismo sostenible. Asimismo, ha defendido que el reconocimiento del vulcanismo como seña de identidad provincial debe servir para complementar otros grandes atractivos de Ciudad Real, desde los paisajes manchegos hasta los espacios naturales y patrimoniales del oeste provincial, todos ellos bajo el símbolo universal de don Quijote.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a seguir trabajando conjuntamente para conservar y fortalecer el reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO al Geoparque, apostando por la protección del patrimonio natural y su aprovechamiento como herramienta de desarrollo económico y promoción turística.

Por otra parte, el alcalde de Aldea del Rey, Cándido Barba, ha calificado la inauguración del centro de visitantes del Geoparque Volcanes de Calatrava en el Palacio de Clavería como un día muy especial para el municipio “no es un día cualquiera, el centro de visitantes se consolida como una de las joyas de la corona” y ha destacado que la recuperación del emblemático edificio supone “empezar a devolverle el brillo” a uno de los grandes símbolos patrimoniales de la provincia. El alcalde ha subrayado que el proyecto representa años de esfuerzo colectivo “fruto del entendimiento” y de colaboración entre administraciones, permitiendo transformar un espacio histórico en un centro de referencia para la divulgación del patrimonio volcánico y geológico del territorio.

Barba ha puesto en valor el Palacio de Clavería como futuro motor cultural, turístico y económico no solo para Aldea del Rey, sino para toda la provincia de Ciudad Real, defendiendo además la apuesta municipal por convertir el complejo en una hospedería vinculada al desarrollo turístico del Geoparque. “El objetivo es que quien venga a Aldea del Rey se quede, pernocte y disfrute de todo lo que ofrece nuestro entorno”, ha dicho.

Inauguración del Centro de Visitantes del Geoparque en Aldea del Rey | OC

Además, ha agradecido el respaldo institucional recibido durante las distintas etapas del proyecto, destacando tanto el trabajo realizado en anteriores legislaturas, como el impulso dado por el actual presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. Asimismo, ha reivindicado el valor de la cooperación entre administraciones “más allá de siglas y legislaturas”, asegurando que ese entendimiento es el que permite que las inversiones lleguen finalmente a los ciudadanos y generen oportunidades reales de desarrollo en el medio rural.

Durante su intervención, Barba también ha explicado la instalación de la nueva iluminación inteligente del acceso a la fortaleza de Calatrava la Nueva, otra actuación integrada en el proyecto Geoparque con la que se pretende reforzar el atractivo turístico y patrimonial de Aldea del Rey como destino cultural y natural de referencia.

Una inversión cercana a los 150.000 euros y una inversión global de 4,2 millones de euros de euros procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística y fondos Next Generation

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real y responsable del Geoparque Volcanes de Calatrava, Sonia González, ha destacado que el edificio “abre una nueva etapa como corazón del geoparque”, combinando patrimonio histórico, innovación tecnológica y divulgación científica. Un espacio que representa la unión entre “la piedra del siglo XVI y la tecnología del siglo XXI”, poniendo en valor tanto la herencia de la Orden de Calatrava como el patrimonio volcánico del territorio.

La vicepresidenta segunda ha incidido en que el centro no es una actuación aislada, sino “una pieza estratégica” dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Volcanes de Calatrava, concebido como espacio de divulgación, interpretación y encuentro científico en torno a fenómenos geológicos singulares como los chorros y hervideros.

Durante su intervención, también ha detallado que la actuación ha supuesto una inversión cercana a los 150.000 euros en una superficie de casi 100 metros cuadrados, permitiendo recuperar elementos originales del edificio y dotarlo de recursos tecnológicos inmersivos, como experiencias de realidad aumentada para acercar la geología volcánica al visitante de forma didáctica y atractiva.

Sonia González ha defendido, además, que la sostenibilidad turística debe traducirse en “inversión real en el territorio” y en oportunidades económicas para los municipios rurales, especialmente dentro de un geoparque que abarca 40 municipios y cuatro grupos de desarrollo rural. Asimismo, ha explicado que el proyecto global cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística y fondos Next Generation, gracias a la colaboración entre administraciones, ayuntamientos, equipos científicos y técnicos especializados.

La responsable provincial quiso agradecer expresamente la implicación del Ayuntamiento de Aldea del Rey, del comité científico, de TRAGSA y de todos los profesionales que han participado en la recuperación y puesta en valor del Palacio de Clavería, convertido ya en uno de los principales puntos de referencia del Geoparque Volcanes de Calatrava.

El delegado de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Díez Brazales, ha puesto en valor la relevancia de la colaboración entre administraciones para convertir el Palacio de la Clavería de Aldea del Rey en un referente turístico y patrimonial de la provincia de Ciudad Real. Ha subrayado que este proyecto es el resultado de años de trabajo conjunto entre ayuntamiento, Diputación, Junta y distintos equipos políticos, orientados a conservar y poner en valor el patrimonio histórico de la comarca del Campo de Calatrava. Durante su intervención, ha destacado el potencial turístico del Geoparque Volcanes de Calatrava, reconocido por la UNESCO, así como el crecimiento del turismo en Ciudad Real y ha señalado que la provincia está aprovechando los fondos europeos destinados al Plan de Sostenibilidad Turística para ampliar recursos y responder al creciente interés de visitantes.

Todas las autoridades han agradecido el trabajo del comité científico y de TRAGSA en la ejecución de los proyectos, resaltando que las inversiones —superiores al millón de euros— están orientadas a generar riqueza y empleo. En este sentido, destacó que el desempleo ha descendido un 9% y ha vinculado este avance al crecimiento del sector turístico y hotelero.

En representación del grupo de investigación Geomorfología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas – GEOVOL, Estela Escobar, ha subrayado que “todo en el territorio Geoparque no son rocas,volcanes, sino que también son personas que van a darle esa identidad”.

El Palacio de la Clavería se convertirá en un hotel de calidad con 24 habitaciones, piscina y otros servicios, integrado en la futura red regional de hospederías y será clave para atraer visitantes relacionados con eventos como el Festival de Teatro de Almagro o la Ruta de la Pasión Calatrava, consolidando a Aldea del Rey y a la provincia como destinos turísticos de referencia.

El acto ha concluido con la visita institucional a la nueva iluminación monumental del acceso a la fortaleza de Calatrava la Nueva, actuación integrada también en el proyecto Geoparque y que refuerza la puesta en valor de uno de los enclaves históricos más importantes de España y Europa.