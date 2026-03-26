Los hermanos Garoz trasladan a la Diputación los avances del futuro Museo de la Caza de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha valorado hoy muy positivamente los avances en la planificación del proyecto museístico MUCANA, el futuro Museo de la Caza y la Naturaleza que impulsa la institución provincial, que se ubicará en los terrenos del actual Parque de Bomberos de Ciudad Real, frente al Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), una vez que las instalaciones se trasladen a su nueva ubicación en la carretera de Piedrabuena.

Valverde ha asistido junto a las vicepresidentas María Jesús Pelayo y Patricia Saldaña y el vicepresidente Adrián Fernández, a la explicación detallada del proyecto ofrecida por los hermanos Ramón y Juan José Garoz, representantes de la tercera generación de una reconocida familia de Los Yébenes especializada en naturalizar animales y en la realización de proyectos museísticos de proyección internacional.

Durante la reunión, los Garoz han presentado una maqueta del futuro museo, concebido como un espacio moderno, dinámico y autosuficiente, que combinará la divulgación de la caza y la naturaleza con una amplia oferta cultural, educativa y turística. El proyecto contempla un edificio emblemático, con vocación de convertirse en un referente arquitectónico y cultural para la ciudad, inspirado en grandes iconos internacionales, pero adaptado a la identidad de Ciudad Real.

El presidente de la Diputación ha subrayado el acierto de confiar el desarrollo del proyecto a profesionales de reconocido prestigio. Ha asegurado, a este respecto, que como ellos “no hay quien conozca esta materia, no solo por su experiencia como taxidermistas y cazadores, sino por haber impulsado museos dentro y fuera de España”. En este sentido, ha incidido en que la pasión, el conocimiento técnico y la trayectoria internacional de los hermanos Garoz aportan “seguridad, certidumbre y un valor añadido incuestionable” al futuro museo.

Reunión en torno al Museo de la Caza y la Naturaleza | OC

Asimismo, Valverde ha resaltado la importancia del enfoque del proyecto, que plantea la caza como parte de la evolución humana y su vínculo con la conservación de la naturaleza. “Se trata de explicar a la sociedad, especialmente a niños y jóvenes, que la caza ha formado parte de nuestra historia y que también ha contribuido a preservar especies y ecosistemas”, ha señalado.

Por su parte, María Jesús Pelayo ha destacado la ambición y el potencial del museo, señalando que no será un espacio más, sino un centro de referencia internacional que atraerá visitantes, generará actividad económica y reforzará la identidad de la provincia.

Un museo vivo, didáctico y orientado al futuro

Los hermanos Garoz han explicado que el proyecto del MUCANA se ha diseñado como un museo “vivo”, que trasciende el concepto expositivo tradicional. En este punto, han destacado y agradecido el trabajo que está realizando la arquitecta de la Diputación, Rosa Ramos, con quien trabajan de forma satisfactoria y tiene en cuenta todas sus aportaciones.

Han recordado que el museo contará con un auditorio con capacidad para unas 150 personas, salas multiusos, espacios para exposiciones temporales, restaurante temático, cafetería y zonas exteriores adaptadas para visitas escolares y turismo organizado.

Reunión en torno al Museo de la Caza y la Naturaleza | OC

El recorrido museístico abarcará desde los orígenes de la caza hasta su evolución contemporánea, integrando contenidos sobre biodiversidad, conservación y cultura cinegética. Se combinarán piezas naturalizadas con elementos históricos, trajes, materiales etnográficos y colecciones internacionales, además de espacios innovadores como un almacén visitable, un laboratorio de conservación de ADN y un gabinete de curiosidades.

Uno de los elementos más destacados será una gran sala inmersiva con proyecciones audiovisuales de gran formato, diseñada para ofrecer una experiencia sensorial y educativa de alto impacto, especialmente orientada al público infantil y juvenil.

El museo incluirá también una gran sala de expediciones que reunirá colecciones de fauna de todo el mundo. Se tiene previsto configurarla como uno de los espacios más atractivos del recorrido.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor la ubicación del museo, destacando su accesibilidad, la disponibilidad de aparcamiento y su proximidad al entorno universitario. “Es un enclave idóneo, bien conectado, que permitirá la llegada de autobuses y visitas escolares, y que además contribuirá a reforzar la estructura urbana de la ciudad con un edificio significativo”, ha dicho.

Reunión en torno al Museo de la Caza y la Naturaleza | OC

Por su parte, los hermanos Garoz han insistido en que el objetivo es crear una infraestructura duradera, útil y sostenible, alejada de planteamientos efímeros. “No se trata de una inversión puntual, sino de un proyecto para toda la vida, que aspira a convertirse en un referente nacional e internacional”, han señalado.

Ambos han agradecido la confianza depositada por la Diputación y han asegurado que afrontan el proyecto como un legado. Han destacado que el MUCANA no solo aspira a ser un museo de referencia, sino una entidad con identidad propia, capaz de atraer colaboraciones internacionales y consolidarse como un polo de conocimiento, divulgación y conservación.

La reunión ha servido para constatar la profesionalidad y la meticulosidad con que se está desarrollando el proyecto. Y también para constatar la implicación de todas las partes, que coinciden en señalar que el futuro Museo de la Caza y la Naturaleza MUCANA marcará un antes y un después en la oferta cultural y turística de la Ciudad Real y toda la provincia.