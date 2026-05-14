Andrea León, Dulcinea 2026 y "manchega por los cuatro costados"

Se llama Andrea León Zapata, natural de Ciudad Real, “manchega por los cuatro costados” y es la nueva Dulcinea 2026. Será nombrada oficialmente el 31 de julio, día de la Pandorga.

Andrea León estudió en el colegio San José y orientó su camino profesional en los ámbitos de la peluquería y estética, además de tener presencia activa en las redes sociales como microinfluencer, colaborando con marcas y comercios locales.

Forma parte de una familia en la que las tradiciones manchegas están muy enraizadas ya que, por ejemplo, su padre, Magdaleno León, fue pandorgo en 2017. En declaraciones a Onda Cero, la nueva Dulcinea reconoce que se quedó en shock porque no se lo esperaba.

Eran siete las candidatas y fue ella la elegida. Dice que desde hace años quería presentarse y creía que este era su momento para poder representar a la ciudad y sus raíces y a la mujer manchega. Señala que ser Dulcinea es una responsabilidad grande y va a intentar darlo todo.

Andrea León espera que el día de su nombramiento oficial, el 31 de julio, sea una día muy bonito y emocionante, sobre todo ir a la Catedral de Ciudad Real vestida de manchega y estar delante de la Virgen del Prado. Confía que su elección sirva para que la gente joven conozca muy bien las tradiciones y participe en ellas.

Como damas de la Dulcinea fueron elegidas Silvia Pérez Velarde y María Fernández de Mera García. Ambas han mostrado su satisfacción por el nombramiento, esperan estar a la altura de la ciudad y animan a que los jóvenes participen en las tradiciones y se presenten a dulcineas y damas.