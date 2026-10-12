La Guardia Civil de Ciudad Real celebra el día de su patrona con la entrega de 22 condecoraciones

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, Juan Antonio Valle, junto con el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño Caminero, han presidido este año los actos de celebración del día de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, este año nuevamente en los Jardines del Prado como es tradicional.

La formación ha estado compuesta por una compañía de honores, otra de condecorados y la USECIC, así como las escuadras de Tráfico, Seprona y Gastadores.

Entre otras autoridades han asistido al acto institucional, el alcalde de la de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; así como diputados nacionales y regionales, senadores, y otras autoridades militares y civiles.

El coronel, Juan Antonio Valle, durante su intervención, ha agradecido la dedicación y el compromiso de los hombres y mujeres que integran la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, destacando su labor diaria para garantizar la seguridad en la provincia y su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, como la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada transnacional y las amenazas tecnológicas.

Asimismo, ha puesto en valor la vocación de servicio, la profesionalidad y la cercanía de los agentes, así como la colaboración con otras instituciones y el apoyo de sus familias, elementos fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía.

Acto Institucional de la patrona de la Guardia Civil de Ciudad Real | OC

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado la profesionalidad, preparación y compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, una labor fundamental para proteger a la sociedad frente a las organizaciones criminales. Broceño ha subrayado la gravedad de un problema que «rompe familias, arruina vidas y puede acabar con el futuro de muchos jóvenes», y ha trasladado su felicitación y reconocimiento a los agentes que trabajan cada día para combatir esta amenaza.

“No vamos a permitir que el narcotráfico se extienda por nuestras ciudades ni por nuestros pueblos”, ha afirmado el subdelegado, quien ha reiterado el apoyo y reconocimiento a los profesionales que persiguen estos delitos y ha defendido la importancia de mantener una respuesta firme frente a quienes hacen negocio a costa de destruir la vida de otras personas.

Además, David Broceño ha puesto en valor la labor que desarrolla la Guardia Civil en la protección de la ciudadanía y el servicio público, destacando su presencia en ámbitos tan diversos como la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente, la seguridad vial, la lucha contra la ciberdelincuencia y la atención a las víctimas de violencia de género.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la cercanía de los agentes con los municipios de la provincia, señalando que la confianza de la ciudadanía se construye desde la proximidad, la escucha y el trato humano, porque “se puede ser firme en el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, profundamente humano”.

David Broceño con un perro de la Guardia Civil | OC

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

Durante el acto se han impuesto diversas condecoraciones de la Guardia Civil a miembros del cuerpo, de las Fuerzas Armadas, de otros cuerpos de seguridad y a personal civil.

El número de condecoraciones en total han sido 22, entre condecoraciones al mérito militar y al mérito de la Guardia Civil.

Se han concedido siete cruces al mérito militar con distintivo blanco al Cabo 1º Sergio Muñoz de Morales y a los guardias civiles José Luis Fernández Manzano, Francisco Fernando Gascón Cano, Leonardo Escobar Barba, Francisco Molina Fernández, Francisco Jiménez Laredo y Sergio Calero García-Aranda. También han sido 12 las condecoraciones al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, al teniente coronel José Manuel Rodríguez Ruiz, al sargento Ignacio Paredes Guerrero, al Cabo 1º Juan Manuel Sánchez Sánchez, y a los guardias civiles Ildefonso Gallardo Garrido, Agustín Fino Moreno, Christian David Campos Pomposo, Antonio Cañaveras Morales, Francisco Javier Pelayo Redondo, Antonio Moreno Perales y Oscar Pérez Gutiérrez. También se les ha entregado condecoración a los guardias civiles en reserva Antonio Rafael López Sepúlveda y Camilo Antonio Panizo Galán.

Por último, se ha distinguido con cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al secretario judicial Jesús Martín Gil Martín de la Sierra, coordinador provincial de los juzgados de Ciudad Real, al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Anastasio López Ciudad y al subinspector de la Policía Local de Ciudad Real Elías Carrión Muñoz.

Este año se ha entregado un reconocimiento a la Facultad de Derecho y Empresa de Ciudad Real de la Universidad de Castilla La-Mancha, con la que esta institución mantiene desde hace años una excelente colaboración que ha permitido desarrollar numerosas actividades formativas.

Este año también se ha entregado un galardón a Francisco López Muñoz como hijo del cuerpo ejemplar. Él además de Vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela y Doctor en Medicina y Literatura, es Guardia Civil Honorario, nacido en Villahermosa e hijo de Guardia Civil ha alcanzado los más altos niveles de prestigio académico e investigador constituyendo un ejemplo de excelencia.

Este año, una vez más se ha entregado una mención al perro Cody, unidad canina especializada en la detección de sustancias estupefacientes, premiando la labor y sacrificio de los canes en servicios relevantes y subrayando el papel fundamental que desarrollan en la institución.