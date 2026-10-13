Francisco José García, delegado de Sanidad en Ciudad Real: "Todavía no hay una ubicación definitiva para el centro salud de Pío XII"

El delegado provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades, Francisco José García, ha asegurado que aún no hay una decisión definitiva sobre la ubicación del Centro de Salud número 1 de Ciudad Real, situado actualmente en el barrio de Pío XII, junto al antiguo hospital de Alarcos.

En declaraciones a Onda Cero, García recuerda que todos los terrenos de este hospital pasaron a ser propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Subraya que la Zona Básica que atiende este centro de salud se extiende no solo a Pío XII sino también a otras zonas más céntricas de la capital. Ante esta situación, el delegado de Sanidad afirma que aún no se ha fijado la ubicación definitiva que podría tener este centro de salud y señala que, si no puede continuar en el sitio actual, la Junta está barajando otras localizaciones.

Respecto al futuro Centro de Salud 4 de Ciudad Real, señala que continúa el proceso administrativo, la obra ya fue adjudicada y confía en que no se tarde mucho para iniciar los trabajos.

Agresiones y hospital de Puertollano

Por otro lado, y ante el último episodio de agresión sufrida por una doctora en el Centro de Salud Tomelloso II, Francisco José García indica que esto no es la solución y no se puede perder el respeto a los profesionales sanitarios.

Afirma que la Junta está trabajando para disminuir al máximo estas agresiones “y llegar a la agresión cero”. Considera que estos problemas violentos derivan de falta de respeto y de que “la gente es impaciente” cuando tiene que ser atendida por un profesional de la salud.

Sobre el nuevo hospital de Puertollano, y una vez recepcionada la primera fase de la obra, el delegado provincial de Sanidad asegura que el nuevo centro sanitario “va como un tiro”.

Espera que la Junta tenga recepcionada toda la obra a finales de año o primeros de 2027 y a partir de ahí se realice el trasladado de todo el material desde el hospital Santa Bárbara.

Este centro sanitario será después demolido para ubicar aquí un aparcamiento para el nuevo hospital universitario de Puertollano.