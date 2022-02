Fiscalía C-LM respalda a la fiscalía de Ciudad Real tras sobreseer 75 muertes por COVID en una residencia Tomelloso

De igual modo, ha añadido que "la fiscal encargada del caso y su superior jerárquico" impugnaron el recurso de las partes acusadoras a ese sobreseimiento y que dicho recurso se encuentra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, "que resolverá sobre la procedencia del sobreseimiento acordado".

De este modo ha respondido la Fiscalía después de que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado pidiese el pasado 2 de febrero copia integra del procedimiento penal incoado para el esclarecimiento del fallecimiento de 75 personas en el Centro residencial ELDER de Tomelloso, copia que fue remitida al día siguiente.

En nota de prensa, la Fiscalía castellanomanchega ha explicado que para la investigación de los hechos referidos se incoaron las Diligencias Previas 279/20 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso, en base a la denuncia de la representación de los familiares de seis personas fallecidas en la citada residencia de ancianos Elder durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

"La denuncia, resumidamente, venía a manifestar que la responsabilidad del fallecimiento de un total de 75 personas en el centro Elder recaía en la actitud omisiva del director, dirigiéndose el escrito igualmente contra el patronato de dicho centro residencial como responsable civil", ha indicado la Fiscalía.

De igual modo, la precisado que se atribuían dos graves hechos a la dirección del centro. "En primer lugar, la falta absoluta de medidas preventivas contra el COVID-19 a pesar de los requerimientos que le hacía el personal del centro, y en segundo lugar, el abandono sin causa justificada de la residencia en los peores momentos de la crisis sanitaria, sin haber adoptado ninguna pauta ni decisión para enfrentarla, hechos que a juicio de los denunciantes podrían constituir diversos delitos de homicidio por imprudencia grave y de omisión del deber de socorro".

Dice la Fiscalía de Castilla-La Mancha que, en base a las numerosas diligencias que se practicaron durante los 13 meses que duró la instrucción, "y a pesar de la indudable gravedad de los resultados que se denuncian, que el Ministerio Fiscal lamenta profundamente, y que se han investigado", el juez de instrucción, con fecha 9 de diciembre de 2021 decretó el "sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no había quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno".

"Dicho auto era en sus argumentos compartido por la fiscal encargada del caso y por su superior jerárquico, por lo cual no se recurrió la citada resolución y con fecha 18 de enero se impugnó el recurso de apelación interpuesto por las partes acusadoras, de forma fundada, detenida y rigurosa, y siempre respetuosa, como no puede ser de otro modo, con los derechos de todos los intervinientes en la causa, y en especial de las víctimas y sus familiares, personados o no".

Por tanto, en la actualidad dicho recurso se encuentra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que resolverá sobre la procedencia del sobreseimiento acordado.

"El fiscal superior, como ya hizo la fiscal encargada del proceso, quiere reiterar que lamenta profundamente los fallecimientos de las residencias, en ésta y en todas las demás, al tiempo que comprende el dolor de las familias de los fallecidos, y expresa también el respeto absoluto a todos los familiares de las personas fallecidas en la residencia Elder y comprende perfectamente el interés de los denunciantes en conocer la verdad de lo sucedido, lo que se ha intentado conseguir durante la instrucción", concluye el comunicado.