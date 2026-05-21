Hoy se cierra el plazo para presentar listas

Una candidatura por ahora para presidir la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, la de Emilio Martín Aguirre

Emilio Martín Aguirre ha decido dar el paso y presentar candidatura para presidir la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Emilio Martín Aguirre
Emilio Martín Aguirre | OC

Emilio Martín Aguirre ha decido dar el paso y presentar candidatura para presidir la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real.

Precisamente este jueves finaliza el plazo de presentación de listas y el actual Hermano Mayor de la Hermandad de la Flagelación pretende presidir nuevamente la asociación de cofradías, según ha confirmado él mismo a Onda Cero.

Hay que recordar que Emilio Martín ya fue el máximo responsable de este colectivo durante 12 años, entre 2001 y 2013.

Por lo pronto es la primera candidatura que sale a la palestra. También sonaba el nombre de Eugenio Díaz, Hermano Mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto, pero finalmente decidió no concurrir a las elecciones por motivos personales, según ha podido conocer Onda Cero.

La actual presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, Yolanda Gómez, no se presentará a la reelección.

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