Una candidatura por ahora para presidir la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, la de Emilio Martín Aguirre

Emilio Martín Aguirre ha decido dar el paso y presentar candidatura para presidir la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real.

Precisamente este jueves finaliza el plazo de presentación de listas y el actual Hermano Mayor de la Hermandad de la Flagelación pretende presidir nuevamente la asociación de cofradías, según ha confirmado él mismo a Onda Cero.

Hay que recordar que Emilio Martín ya fue el máximo responsable de este colectivo durante 12 años, entre 2001 y 2013.

Por lo pronto es la primera candidatura que sale a la palestra. También sonaba el nombre de Eugenio Díaz, Hermano Mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto, pero finalmente decidió no concurrir a las elecciones por motivos personales, según ha podido conocer Onda Cero.

La actual presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, Yolanda Gómez, no se presentará a la reelección.