Los embalses de Ciudad Real ganaron 33 hm3 la semana pasada gracias a las lluvias

Las reservas hídricas en los pantanos de la provincia de Ciudad Real se han incrementado de manera considerable tras las borrascas que dejaron bastante agua en los últimos días.

Estos embalses aumentaron la semana pasada sus reservas en 33 hectómetros cúbicos de agua, lo que significa que actualmente retienen 334 hectómetros, son 58 más que hace un año, y se encuentran actualmente al 65% por ciento de su máxima capacidad de llenado.

La mayoría de los pantanos registraron un aumento en las reservas de agua, aunque destacan Torre de Abraham con 18 hm3 más, Gasset con un incremento de 7 hm3 y otros 4 en Fresneda.

Además, El Vicario y Vega del Jabalón ganaron 2 hectómetros y uno La Cabezuela y Peñarroya.

Por cuencas, los embalses de Ciudad Real que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadiana incrementaron en 30 hectómetros sus reservas de agua y ahora están al 55% de su máxima capacidad.

Por su parte, los pantanos de la provincia situados en la cuenca del Guadalquivir, los de Montoro y Fresneda, registran 115 hectómetros cúbicos y se encuentran al 92% de su máxima capacidad de llenado. Ambos embalses están aliviando agua desde hace unos días.