Detienen en Ciudad Real a un varón por amenazar y acosar a un funcionario público

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al presunto autor de amenazas de muerte y acoso contra un funcionario público derivadas del ejercicio de su profesión en la Agencia Tributaria.
La investigación de la Policía Nacional comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima en la que manifestaba estar recibiendo llamadas de un varón que, tras número oculto, le llamaba varias veces al cabo del día profiriendo amenazas de muerte contra él y contra su familia.
Esta situación se prolongó durante más de seis meses, derivando en una situación de acoso continuado que afectó gravemente a su vida diaria, provocándole un malestar psicológico que requirió de ayuda médica por la angustia y temor de que llevase a cabo sus amenazas.
Los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, un varón residente en la provincia de Albacete que fue detenido como presunto autor de los delitos de amenazas graves y acoso.
Al parecer, este varón había sido investigado por la víctima ya que había defraudado una importante cantidad de dinero a la hacienda pública, hecho que motivó las amenazas.