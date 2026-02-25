Desarticulan un grupo criminal especializado en hurtos por el método de la siembra en Valdepeñas y Linares

La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio por el método de la siembra.

Los tres detenidos operaban desde Madrid capital y se desplazaban por toda la geografía española utilizando vehículos que previamente alquilaban con documentación falsificada; se les imputa la comisión de delitos de hurto, hurto uso de vehículo y falsedad documental.

Los investigadores iniciaron pesquisas urgentes en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) momentos después de cometer un hurto en el aparcamiento de un centro comercial en el que varios individuos engañaron a una mujer utilizando el conocido como método de la siembra.

Uno de los autores arrojó monedas junto a su vehículo y cuando la víctima se apeó a recogerlas, le sustrajeron el bolso con la documentación, el teléfono móvil y 600 euros en efectivo. Posteriormente, realizaron una extracción de 300 euros en efectivo en un cajero e intentaron contratar un préstamo inmediato desde su aplicación bancaria por importe de 5.000 euros.

Los tres implicados se desplazaron inmediatamente a la localidad de Linares (Jaén), donde sustrajeron más de 3.000 euros utilizando el mismo método, dándose nuevamente a la fuga tras cometer el delito.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de cierre en torno a la localidad de Linares, que finalizó con la localización y detención de los tres delincuentes cuando intentaban fugarse utilizando el mismo vehículo con el que horas antes habían actuado en Valdepeñas.

Los hurtos por el método de la siembra y el pinchazo

El método de la siembra es una modalidad delictiva consistente en arrojar monedas o billetes bien a los pies de la víctima en el momento en que ésta se encuentra realizando una extracción en el cajero o junto a un vehículo estacionado, para así llamar su atención y aprovechar el momento en que la víctima se agacha o apea del turismo para sustraer el dinero, bolso y efectos que ha dejado descuidados en el coche o en el cajero en el momento de la extracción.

El conocido como método del pinchazo se asemeja al anterior y consiste en vigilar a una potencial víctima cuando acude a una entidad bancaria en su vehículo y, mientras se encuentra haciendo reintegros de efectivo, se le coloca un dispositivo de punta hueca con soporte de goma (denominado pincho) para pinchar o desinflar una de las ruedas del mismo.

Cuando la víctima retorna al vehículo e inicia su marcha, se percata del problema y se baja a solucionarlo, dejando las puertas abiertas y los efectos personales dentro del coche, circunstancia que aprovechan los ladrones para apoderarse del dinero y efectos.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional recomienda tener «un especial cuidado» cuando se estacione el vehículo en un banco o una gran superficie, especialmente si se detecta una rueda sin aire o pinchazo repentino sin explicación aparente. Es recomendable analizar la situación y el entorno antes de apearse del vehículo considerando los posibles riesgos y opciones alternativas, como llamar al teléfono de emergencias 091 en caso de duda.