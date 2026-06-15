Consejo de Gobierno abordará este martes las obras de los centros de salud de Manzanares, Ciudad Real y Albadalejo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de este martes, abordará las obras de los centros de salud de Manzanares, Ciudad Real y Albadalejo.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la inauguración en Las Labores (Ciudad Real) de la ampliación del centro de producción de la compañía 'Pernod Ricard'.

En concreto, este martes el Consejo de Gobierno autorizará la contratación de las obras de construcción del Centro de Salud 4 de Ciudad Real por más de 6,5 millones de euros.

Asimismo, en dicha reunión, se firmará el contrato con la empresa adjudicataria para ejecutar las obras del Centro de Salud de Albadalejo por 2,8 millones de euros.

De otro lado, y a finales de este mes, se espera recepcionar el nuevo Centro de Salud de Manzanares 2 que podrá iniciar su actividad después del verano.

García-Page ha defendido que su gobierno quiere acercar la sanidad a la gente. "Los grandes servicios públicos tienen que estar donde está la gente porque de lo contrario estaríamos impulsando el ya exageradísimo desplazamiento del campo a la ciudad", ha abundado.