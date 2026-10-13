Concejala de Puertollano acepta ser inhabilitada por hacer propaganda electoral del PSOE el día de las elecciones

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha juzgado este martes a A.B.M.T., concejala socialista del Ayuntamiento de Puertollano, por un delito electoral relacionado con varias publicaciones realizadas en Facebook durante la jornada de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Finalmente, la acusada ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, por el que ha aceptado seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, frente a los nueve meses planteados inicialmente por el Ministerio Fiscal. El acuerdo contempla también una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros.

Los hechos se remontan al día de las elecciones generales de 2023, cuando la edil publicó en su perfil de Facebook dos mensajes acompañados de fotografías personales en los que podía leerse "#votaPSOE", apareciendo además con una tarjeta acreditativa como apoderada socialista.

La Fiscalía consideraba que estas publicaciones constituían propaganda electoral una vez finalizada la campaña.

Tras la vista, la exconcejala ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación presentes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real y se ha remitido a un comunicado que, según ha indicado, enviarán a lo largo de la jornada de este martes.