Ciudad Real realiza un recuento nocturno de personas sin hogar

Ciudad Real ha formado parte del recuento de personas sin hogar que 45 ciudades españolas han realizado esta pasada noche.

Es la segunda edición de un proyecto que promueve el Ministerio de Derechos Sociales, del que Ciudad Real fue pionera hace tres años y al que ahora se ha vuelto a sumar. La concejal de Servicios Sociales considera que la iniciativa puede ser útil para conocer “la realidad de estas personas y poder implementar políticas que ayuden a paliar esta situación”.

Aurora Galisteo compartió la noche de trabajo con el alumnado y profesoras del módulo de Integración Social del Instituto Atenea, con los trabajadores de la concejalía y con voluntarios de colectivos sociales y de Protección Civil que fueron los encargados de realizar el trabajo de campo.

La velada comenzaba en las instalaciones de la concejalía de Servicios Sociales, en donde los participantes recibían las últimas instrucciones y el material necesario para poder desarrollar el recuento en condiciones de seguridad, para lo que también contaban con la implicación de Policía Local y Policía Nacional.

Voluntarios que participaron en el recuento nocturno | OC

La ciudad se distribuyó en 14 zonas que se repartieron los voluntarios, con la novedad de incorporar también el entorno del parque forestal de La Atalaya. Galisteo subrayaba que el trabajo realizado va a permitir contar “con una radiografía de lo que tenemos en las ciudades” y que esa realidad “interpela” directamente a las administraciones y también a la sociedad “puesto que muchas veces esas personas son invisibles” para el resto de la ciudadanía.

Hace tres años el recuento realizado señalaba que había entre 12 y 15 personas viviendo en la calle en Ciudad Real. Y ahora “queremos ver si esa sigue siendo la realidad” para seguir avanzando en políticas de ayuda que el consistorio capitalino ya ha venido poniendo en marcha en estos últimos años a través del centro municipal de atención a personas sin hogar situado en la calle Borja, o con la creación de la figura de un educador social que trabaja de forma directa con las personas que viven en las calles.

La responsable de Servicios Sociales ha afirmado que la situación de Ciudad Real es distinta a la que se vive en otras capitales, con un menor número de personas en la calle que, además, “en su gran mayoría están de paso hacia otras ciudades”. De hecho, apuntaba, la capital “es, con diferencia, una de las que mejor salió en el recuento de hace tres años”.