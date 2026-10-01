Ciudad Real presenta el Plan Estratégico de Seguridad que contempla la creación de la Policía de Barrio

Con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos que plantea la sociedad actual y seguir avanzando en materia de seguridad, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobará el próximo lunes el Plan Estratégico de Seguridad.

Un Plan que el equipo de Gobierno ya comprometía en los presupuestos de 2026 y del que sus primeras iniciativas comenzarán a ser una realidad en las próximas semanas. El alcalde de Ciudad Real ha dado a conocer hoy las líneas fundamentales de esta herramienta con la que el consistorio quiere abordar “un tema capital para una ciudad que quiere seguir siendo atractiva”.

Francisco Cañizares ha explicado que a pesar de que muchas de las competencias y de las situaciones que se abordan en el Plan no corresponden a la administración local, “nosotros no queremos mirar para otro lado”.

El propósito es que Ciudad Real “siga siendo una ciudad segura, un referente en Castilla-La Mancha” puesto que en la actualidad tiene aproximadamente un 20% menos de tasa delictiva que el resto de grandes ciudades de la región y un 40% inferior a la media del país. Y a pesar de esa situación, el primer edil ha explicado que una de las principales preocupaciones que la ciudadanía traslada en las asambleas vecinales tiene que ver con la seguridad.

Presentación del Plan Estratégico de Seguridad Local de Ciudad Real | OC

Por ello el Ayuntamiento de Ciudad Real acomete este Plan Estratégico de Seguridad que plantea iniciativas como el refuerzo y aprovechamiento de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología o la creación de la figura de la Policía de Barrio, con la que se busca una cercanía y una presencia en las calles que permita incrementar la sensación de seguridad en vecinos y comercios.

Cañizares ha avanzado que, inicialmente, estará compuesta por ocho efectivos (dos mandos y seis agentes) que se ocuparán como proyecto piloto de tres áreas: La Granja y Los Rosales; zona Centro, Mata y Torreón; y Barrio del Pilar y Nuevo Parque.

El Plan Estratégico se articula sobre cinco ejes, cada uno de los cuales tiene objetivos y acciones a implementar: “Policía de proximidad y convivencia”, que aborda la puesta en marcha de la Policía de Barrio; “Tecnología como multiplicador de recursos”, en el que se plantea la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, tecnología para la lectura de matrículas o sensores contadores de personas para conocer el aforo de eventos concretos; “Prevención y protección de colectivos vulnerables”, con medidas destinadas al colectivo de personas mayores, a la infancia y a la prevención de los delitos de odio y contra las mujeres; “Cuidado del espacio público y convivencia”, con atención especial a cuestiones como la ocupación ilegal de viviendas (para lo que el consistorio va a firmar un convenio con el Colegio de Abogados destinado a ofrecer asesoramiento jurídico); y “Coordinación institucional, comunicación, transparencia y participación”, área a través de la que se quiere seguir ampliando la comunicación con los vecinos y la coordinación con el resto de instituciones.

Un plan ambicioso

El alcalde de Ciudad Real lo ha calificado como “un plan ambicioso”, que va a posibilitar una mejor respuesta a los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad en la ciudad. Para ello, los presupuestos municipales de 2026 ya reflejaban una aportación cercana a 330.000 euros en diversos conceptos.

Cañizares ha recordado que esta inversión es muy superior a lo que establecía el último presupuesto aprobado por el Partido Socialista en el Ayuntamiento, “que era de 50.000 euros; lo hemos multiplicado por seis”.