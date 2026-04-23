Ciudad Real pone en marcha un programa de relevo generacional para dar continuidad a empresas y pequeños comercios

“Los negocios no se jubilan”. Bajo este lema el Ayuntamiento de Ciudad Real va a poner en marcha un programa de relevo generacional para dar continuidad a negocios viables por traspaso o jubilación de sus titulares.

El programa, impulsado por el IMPEFE, arrancará el 12 de mayo, durará unas dos semanas y el objetivo es alcanzar las 25 plazas, ofreciendo esta iniciativa a unos ocho o nueve empresarios o autónomos que vayan a cerrar sus negocios y a cerca de una veintena de emprendedores que estén interesados en dar continuidad a estas empresas o pequeños comercios. Por eso, el programa se va a enfocar en dos líneas, como ha explicado Yolanda Torres, presidenta del IMPEFE y concejala de Promoción Económica.

Una de las líneas va dirigida a empresarios y autónomos que se plantean jubilarse o traspasar el negocio y la otro línea va destinada a emprendedores que quieren continuar con esos negocios.

El programa contará con seis sesiones formativas y otra más adicional y se basará en una metodología práctica, participativa y centrada en casos reales.

El objetivo es poner en contacto a empresarios o autónomos con posibles emprendedores, analizando uno a uno los negocios que se pueden cerrar en Ciudad Real y que se quiere dar continuidad.

Yolanda Torres ha querido aclarar que esta iniciativa no busca competir con otros programas similares que, por ejemplo, han puesto en marcha la Cámara de Comercio y la Diputación, porque en esta ocasión el relevo generacional de negocios solo se centra en Ciudad Real capital.

Los interesados en participar lo pueden hacer en la página web del IMPEFE.