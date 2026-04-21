Detienen en Malagón a dos personas por la receptación de 131.000 kilos de aceituna robada

La Guardia Civil de Ciudad Real con motivo de la época de recolección de la aceituna, inició un dispositivo especial para la detección de robos y hurtos de este fruto, detectando un aumento en las entregas y transporte en la localidad de Malagón.

Se recopilaron indicios de que se podían estar produciendo hurtos en diversos puntos de la provincia para su posterior entrega en almazaras y empresas similares de forma ilegal, es por ello por lo que se decide comenzar la Investigación Laguna Verde, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Durante la primera fase de la investigación se consiguió realizar multitud de aprehensiones, detectando cual era el punto de recogida de la aceituna hurtada, una empresa situada en Malagón, que era el punto de receptación de referencia para las entregas ilícitas de la aceituna que se hurtaba en la provincia e incluso fuera de ella.

Se investigó a un total de 21 personas por hurto de aceituna, usurpación de estado civil y falsificación documental, además se aprehendieron 11.642 kilos de aceituna y se detuvo a una persona por un delito contra la seguridad vial, al darse a la fuga cuando quería realizar una entrega ilícita de aceituna.

Finalización de la operación

Para terminar con esta investigación, se inspeccionó esta empresa que receptaba la aceituna hurtada, con el objetivo de recabar información y documentación relativa a la actividad ilícita, derivando en la detención de dos personas a mediados de abril, por un delito continuado de receptación de 131.223 kilogramos de aceituna.

Con la finalización de esta investigación se han esclarecido un total de 46 delitos de receptación, hurto, falsedad documental y usurpación de estado civil.