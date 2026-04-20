Page anuncia que el martes comenzarán las obras de la tubería manchega al Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real

Arrancan las obras del sistema de abastecimiento de agua desde la tubería de la Llanura Manchega al Campo de Calatrava, beneficiando también a Daimiel y Ciudad Real, en total más de 155.000 personas de la provincia.

Lo ha avanzado en Toledo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de firma entre la administración regional y los sindicatos para la reactivación de la carrera profesional sanitaria.

Ha dicho que las obras comenzarán mañana martes y recuerda que “hay muchas cosas que cuestan conseguir, quien me iba a decir que mañana, otra cosa que también se recortó y se destrozó, empiezan las obras de la tubería manchega al Campo de Calatrava, ni se imaginan lo importante que es eso para que haya 155.000 personas que puedan beber, y sin embargo se destrozó y ha costado mucho reponerlo”.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de dos años y la fecha de finalización podría ser a mediados de 2028. Con esta infraestructura, que va a suponer una inversión de 72 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER, se garantizará el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad a los doce municipios que se abastecen del pantano de la Vega del Jabalón.

A estas localidades también se suman los 18.000 habitantes de Daimiel, que actualmente se abastecen de aguas subterráneas provenientes de la masa Mancha Occidental I.

E igualmente se garantiza el suministro de agua ante situaciones de emergencia a los 100.000 habitantes de los siete municipios de la Mancomunidad del Gasset, entre los que se encuentra Ciudad Real capital. De hecho, se habilitará la conexión al sistema de la Llanura Manchega desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Ciudad Real y los depósitos de La Atalaya.

La tubería hasta el Campo de Calatrava es una infraestructura hidráulica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que encomienda a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).

Una vez concluidas las obras y la puesta en marcha de la tubería, la entidad de derecho público Infraestructuras de Aguas de Castilla-La Mancha asumirá la gestión de su explotación.