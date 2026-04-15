Daimiel acoge una reunión de plataformas ciudadanas en contra de la instalación de 70 plantas de biometano en C-LM

Una veintena de asociaciones y plataformas ciudadanas de distintas provincias de Castilla-La Mancha, han mantenido una reunión en Daimiel para articular una respuesta conjunta y contundente frente a los planes de la Junta de Comunidades, que prevé la implantación de más de 70 macroplantas de biometano en la región, al menos una docena de ellas están proyectadas en la provincia de Ciudad Real.

Las organizaciones participantes han denunciado la falta de transparencia, planificación y participación pública en el desarrollo de estos proyectos, que están generando una creciente contestación social en numerosos municipios.

A su juicio, la proliferación de estas instalaciones supone una seria amenaza para el medio ambiente, la salud de la población y la sostenibilidad del medio rural, según han informado las plataformas en un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, las plataformas han compartido propuestas y líneas de acción, coincidiendo en la necesidad urgente de frenar este modelo de implantación “masiva e indiscriminada”, que consideran impuesto sin tener en cuenta a las comunidades afectadas, como ha dicho el portavoz de una de las plataformas, David Muñoz.

Reunión de miembros de plataformas ciudadanas en Daimiel | OC

Como resultado de la reunión, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo que diseñará una estrategia común de movilización, información y acción institucional. Asimismo, este grupo definirá a las personas que representarán al conjunto de plataformas en una próxima reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Este encuentro con la Administración autonómica se celebrará en un momento clave, ante la inminente aprobación de un decreto que regulará la implantación y actividad de las plantas de biometano en la región. Las plataformas han advertido de que no aceptarán un marco normativo que legitime lo que califican como un “modelo industrial agresivo” para los pueblos.

Las asociaciones han reafirmado su determinación de defender el territorio, la salud de sus vecinos y el futuro del medio rural, y han anunciado que intensificarán sus acciones si la Junta continúa adelante con estos planes sin atender las demandas sociales.