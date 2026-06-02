Detienen a la joven que agredió con arma blanca a una mujer en Bolaños de Calatrava

La mujer de 27 años de edad que agredió con arma blanca a otra mujer en Bolaños de Calatrava ya ha sido detenida por la Guardia Civil.

Lo han confirmado a Onda Cero fuentes de la Benemérita después de que ambas mujeres tuvieran que ser trasladadas al Hospital General de Ciudad Real.

El suceso tuvo lugar cuando una mujer de 63 años resultó herida por arma blanca tras ser apuñalada por otra mujer, de 27 años, en una calle de Bolaños, concretamente en la calle Ánimas a eso de las 19:30 horas del lunes.

Ambas fueron trasladadas al hospital ciudadrealeño en dos ambulancias. La mujer de 63 años presentaba una herida por arma blanca y ya fue dada de alta por la noche, según han informado fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Mientras, la mujer de 27 años, presunta agresora que ha sido detenida, fue ingresada en el servicio de urgencias por un ataque de ansiedad y ha estado en observación para ver su evolución.

Fuentes de la Guardia Civil han asegurado a Onda Cero que ambas mujeres no tenían ninguna relación entre ellas y que la presunta agresora apuñaló con un arma blanca en la espalda a la mujer de 63 años.