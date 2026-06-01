La Junta impulsará una auditoría del estado de las infraestructuras que conectarán la Tubería Manchega con Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará una auditoría para conocer el estado de las infraestructuras que conectan la Tubería de la Llanura Manchega con los municipios del Campo de Calatrava, Ciudad Real y Damiel. El presidente Emiliano García-Page ha visitado hoy las obras en Daimiel, donde ya se ha terminado ese ramal y desde donde hoy se comienza con el segundo que es el que conecta con Almagro.

Desde allí, el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha recordado que “estamos hablando de una inversión muy importante, de 95 millones de euros, para acometer estas obras, pero al final terminaremos en el entorno de los 120 millones en todo lo que son las actuaciones necesarias”.

Así, ha explicado que una vez que el agua llegue hasta los depósitos reguladores, después hay que conectarla con los depósitos de cada uno de los municipios “y por eso vamos a abordar con una auditoría el estado en el que se encuentran las canalizaciones e infraestructuras para la distribución de esta agua hasta llegar a cada uno de los municipios y desde los municipios a cada uno de los domicilios”.

En la visita a las obras, en el que también ha participado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y varios alcaldes de los municipios que van a tener el agua garantizada en condiciones “de calidad y cantidad” gracias a esta infraestructura, José Manuel Caballero ha manifestado que “el abastecerse de la Tubería de la Llanura Manchega en el campo de Calatrava, en Daimiel y, por supuesto, si fuera necesario en Ciudad Real, tiene también un impacto medioambiental. “Es una infraestructura estratégica que va a beneficiar directamente a más de 150.000 habitantes”, ha recordado.

“Se dejará de detraer, en el caso de Daimiel, un hectómetro cúbico que ahora mismo se obtiene del acuífero; y en el caso de los municipios del Campo de Calatrava y lo que ha sido el sistema de la Vega del Jabalón, que cuando no tenía agua ha tenido que tirar de pozos de emergencia, hablamos de entre dos y tres hectómetros cúbicos de ahorro para el acuífero”, ha explicado.

Obras de la Tubería Manchega | OC

De manera que, la puesta en funcionamiento de este sistema, tal y como ha señalado Caballero, “además de agua en cantidad y en calidad para estos 150.000 vecinos, puede suponer también un ahorro al acuífero de hasta cuatro hectómetros cúbicos que es también una buena noticia”.

Caballero ha destacado que se da respuesta a una demanda histórica de la provincia, impulsando una infraestructura que aporta “certidumbre, estabilidad y oportunidades de futuro a los municipios beneficiarios”. “Estamos cumpliendo con hechos los compromisos adquiridos por el presidente García-Page con la ciudadanía, garantizando un recurso esencial como es el agua en cantidad y de calidad para la mejora de vida y el bienestar de los ciudadanos”, ha afirmado.

Además, se ha avanzado que ya se ha adjudicado, por 5,2 millones de euros, a la empresa Aqualia el contrato de operación, mantenimiento y conservación de todos los ramales que están en funcionamiento en la zona nororiental. Una labor que hasta ahora venía realizando Tragsa mediante una encomienda de gestión. Este sistema abastece a un total de 13 municipios: Belmonte, El Pedernoso, El Provencio, Las Mesas, Las Pedroñeras, Los Hinojosos, Mota del Cuervo, Minaya, Pedro Muñoz, San Clemente, Socuéllamos, Villamayor de Santiago y Villarrobledo, dando servicio a aproximadamente 76.375 habitantes.

Petición al Ministerio de cuatro ramales que darán servicio a otros 100.000 habitantes

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado que han solicitado al Gobierno de España que en el cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica incorporé el resto de los ramales establecidos en la Llanura Manchega “a través de los proyectos correspondientes, bien de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, bien de la propia Aquaes”.

Al respecto, ha subrayado que son “infraestructuras necesarias que deben ser acometidas en estos próximos años”, detallando que, se trata de “cuatro ramales que darían servicio y desarrollo a más de 100.000 nuevos habitantes, fundamentalmente de las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete”.

Ha continuado la consejera apuntando que precisamente garantizar el abastecimiento de agua y depuración de las aguas residuales a los municipios “requiere de un ambicioso programa e inversiones reales en infraestructuras hidráulicas como las que estamos desarrollando en estos momentos en Castilla-La Mancha a través de la entidad de derechos público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, con un presupuesto de 90,9 millones de euros de presupuesto este año”.

“Este tipo de inversiones aseguran algo tan básico como el agua potable, en municipios que llevan años dependiendo de infraestructuras con muchas dificultades”, ha recordado la consejera, que ha añadido que “nuestro objetivo es que ningún municipio tenga esas dificultades para asegurar el suministro de agua potable, especialmente en los periodos de mayor demanda y en un contexto como el que vivimos de cambio climático”.

Visita de autoridades a las obras de la Tubería Manchega | OC

Es por ello que, según ha remarcado Gómez, el Gobierno regional está realizando un importante esfuerzo inversor para hacer realidad esta infraestructura al Campo de Calatrava, que tiene un plazo de ejecución de dos años y cuya finalización está programada para junio de 2028, gracias al convenio de 95 millones de euros suscrito por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, con un presupuesto cofinanciado con fondos FEDER 2021-2027, dentro del Programa Plurirregional de España.

Junto a esta inversión, el Gobierno regional también trabaja en mejorar el abastecimiento de agua potable a los municipios de Castilla-La Mancha con otras muchas actuaciones que, este año, ascienden a 12,6 millones de euros en 16 actuaciones en todas las provincias. En el caso concreto de Ciudad Real, se está licitando las obras del nuevo abastecimiento de Torrenueva y Castellar de Santiago, mejoras abastecimiento Campos Montiel, la conducción Quejigo Gordo-Sondeo Chillón y el Sistema de Abastecimiento Bullaque.

Las obras avanzan desde el pasado mes de abril

Desde el pasado 20 de abril, la empresa adjudicataria UTE Vías y Construcciones S.A.-Martín Casilla S.L.U. está trabajando en el ramal 8A-B de Llanura Manchega, en el término municipal de Daimiel. Han incorporado tuberías de fundición con diámetro 800 mm, lo que ha permitido, tras la excavación de zanja, iniciar su instalación en el ramal, cercano al punto de conexión con el ramal existente Casa Bolote-Ciudad Real.

Los trabajos en el resto de los ramales están condicionados en estos momentos por las limitaciones ambientales establecidas durante los periodos de nidificación de aves esteparias (meses de febrero a agosto ambos inclusive), la protección de elementos etnográficos detallados en el proyecto y la realización de sondeos arqueológicos en diferentes puntos de la traza.

Esta infraestructura está formada por ocho nuevos ramales de abastecimiento de 67 kilómetros, configurando una red moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades presentes y futuras de los municipios.

Gómez ha recordado que, una vez finalizadas las obras, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha asumirá la explotación y gestión del sistema, tal y como ya ocurre con el ramal nororiental de la Tubería de la Llanura Manchega, puesto en marcha en 2023 y que actualmente abastece a más de 76.000 habitantes de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Durante la visita, el presidente también ha estado acompañado por la directora general del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Montserrat Muro, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Campo de Calatrava, Andrés Cárdenas; así como los alcaldes de Daimiel, Almagro, Ballesteros, Bolaños, Calzada de Calatrava, Cañada, Caracuel, Corral, Granátula, Pozuelos, Valenzuela y Villar del Pozo.