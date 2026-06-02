Ambas fueron trasladadas al hospital de Ciudad Real

Una mujer resulta apuñalada por otra mujer en Bolaños de Calatrava

Agresión con arma blanca en Bolaños de Calatrava. Una mujer de 63 años de edad resultó herida tras ser apuñalada por otra mujer de 30 años en esta localidad.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Bolaños de Calatrava
Bolaños de Calatrava | OC

Agresión con arma blanca en Bolaños de Calatrava. Una mujer de 63 años de edad resultó herida tras ser apuñalada por otra mujer de 30 años en esta localidad.

Fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha han informado que el suceso tuvo lugar a las 19:35 horas de ayer lunes en plena vía pública en la calle Ánimas.

Ambas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital General de Ciudad Real. La mujer de 63 tenía una herida tras la agresión con arma blanca mientras que la mujer de 30 años sufrió un ataque de ansiedad.

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Al lugar del suceso acudieron dos ambulancias, el médico de urgencias, Guardia Civil y Policía Local.

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