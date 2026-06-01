Cinco detenidos por estafa continuada en repostajes de combustible en Manzanares

Dentro de la denominada operación “OIL-FREE” la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real ha identificado, investigado y detenido a los presuntos autores de un grupo criminal, dedicado a la comisión de estafas continuadas en repostajes de gasoil ocurridas en la localidad de Manzanares.

Durante el mes de marzo del presente año, el representante legal de una empresa de paquetería interpuso denuncia ante la Guardia Civil, después de detectar mediante una auditoria interna, un aumento anómalo y significativo en el gasto en combustible de los últimos 3 meses denunciando la existencia de múltiples repostajes fraudulentos vinculados a tarjetas de suministro asociadas a sus vehículos comerciales, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

De forma que se hizo cargo de la investigación, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Manzanares realizando en primer lugar una fase analítica y de estudio pormenorizado de la documentación aportada por la empresa perjudicada, donde las primeras pesquisas permitieron la identificación de tres trabajadores, determinando que estos empleados habían procedido al duplicado de la tarjeta corporativa para suministrar carburante a sus vehículos particulares de forma reiterada.

Seguidamente los agentes encargados de la investigación, llevaron a cabo una exhaustiva labor de análisis y visionado de imágenes de grabación, así como la extracción, cotejo y estudio de los listados de repostajes proporcionados tanto por la empresa como por las estaciones de servicio, estas actuaciones permitieron identificar al resto de los responsables de las estafas, entre los que se encontraban tanto antiguos empleados de la empresa como particulares ajenos a la misma.

Uno de los detenidos repostando en una gasolinera | OC

Según los indicios recabados en la investigación, estos últimos habrían formado un grupo criminal organizado, donde uno de los detenidos obtuvo de forma fraudulenta acceso a los datos de la tarjeta para efectuar los repostajes, este en colaboración con el resto de implicados, no solo abastecían los tanques de combustible de sus propios vehículos, sino que también procedían al llenado de recipientes y bidones de gran capacidad.

El combustible extraído de manera ilícita, estaba destinado a su posterior venta a un receptador, con quien previamente se había concertado un acuerdo para la adquisición de este combustible.

Explotación de la operación

El resultado final de la operación, ha permitido la detención de 5 personas y la investigación de otras 10 personas más por la comisión de 18 delitos; tratándose de 15 delitos de estafa continuada en repostajes de gasoil, 1 delito de pertenencia a grupo criminal, 1 delito de falsificación de tarjetas de pago corporativas y 1 delito de receptación, estafando en total la cantidad de 41.565 euros a la empresa denunciante.

Las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestas a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia nº 2 de Manzanares.