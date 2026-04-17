La Feria del Libro de Ciudad Real tendrá 24 casetas y acudirán 70 autores

La Feria del Libro de Ciudad Real se celebrará la próxima semana, del 23 al 26 del mayo, y contará con 24 casetas instaladas en la Plaza Mayor y la presencia de más de 70 autores.

El Ayuntamiento y la Asociación de Librerías han presentado esta mañana una feria que contará con numerosas actividades y cuyo eje central será el libro como un lugar de encuentro y conversación. En las casetas estarán representados librerías, editoriales y varias entidades.

No faltarán las actividades infantiles y familiares, con talleres y cuentacuentos. Y como curiosidad, el colegio Dulcinea del Toboso ha diseñado para el día 24 una lectura silenciosa abierta a todo el público, como ha explicado el presidente de la Asociación de Librerías de Castilla-La Mancha, Rafael Díaz Barral.

Habrá una zona de firmas comprometidas y más de 70 autores acudirán a la Feria del Libro para firmar obras, todo ello con un carácter solidario. Los libros de estos escritores se venderán en la caseta de SOLMAN (Solidaridad Manchega) y una parte del dinero recaudado se destinará a las labores solidarias de esta ong.

El sábado también habrá un concierto musical y las bibliotecas municipales impulsarán diversas actividades, como la entrega de los premios de creación literaria y de marcapáginas.

Rafael Díaz Barral asegura que la lectura va al alza en Ciudad Real y son muchos los que cada vez leen más, sobre todo entre los jóvenes.