El fuego se originó por un enganche ilegal

Un hombre sufre quemaduras en las piernas tras el incendio de una chabola en Tomelloso

Un hombre de 39 años de edad ha resultado afectado por quemaduras en las piernas tras un incendio ocurrido en una chabola en Tomelloso.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso
El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso | OC

Un hombre de 39 años de edad ha resultado afectado por quemaduras en las piernas tras un incendio ocurrido en una chabola en Tomelloso.

El suceso ha tenido lugar a las 5:29 horas de esta pasada madrugada en el Polígono “El bombo”, donde se encontraba situada la chabola, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La chabola estaba ocupada por el herido y el incendio se originó por un enganche ilegal.

El hombre fue atendido y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Tomelloso.

Hasta el lugar también acudieron bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer