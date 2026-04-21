El subdelegado del Gobierno destaca la normalidad y la ausencia de incidencias en la regularización de inmigrantes en Ciudad Real

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes se está desarrollando con normalidad y sin incidencias destacadas en la provincia de Ciudad Real, donde se ofrecen hasta 66 citas previas al día.

Así lo ha asegurado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, en una entrevista concedida a Onda Cero.

Dice que se está notando una “buena vibración” entre los emigrantes que, desde ayer lunes, están presentando la solicitud de regularización de manera presencial en Correos o en la Seguridad Social, un proceso que finalizará el 30 de junio. Pide calma y tranquilidad y que se recabe bien los documentos necesarios para cumplimentar las solicitudes.

Para la primera semana ya se habían concedido un centenar de citas previas en la provincia. En la Seguridad Social hay cuatro puestos para la atención presencial por la tarde, mientras que en Correos hay otros dos puestos por la mañana y uno por la tarde.

Broceño ha querido dejar claro que no se regularizarán a aquellos inmigrantes que no puedan justificar la ausencia de antecedentes penales en los últimos cinco años.

También ha alertado sobre posibles estafas que se pueden cometer en relación al cobro de dinero por solicitar cita previa o ayudar en la obtención de la documentación necesaria y pide desconfiar de esta picaresca.

El subdelegado del Gobierno asegura que gracias a esta regularización estas personas inmigrantes contribuirán al crecimiento del país y cree que se trata de una cuestión de justicia social y de futuro para España.