Ciudad Real pone en marcha una brigada de intervención rápida en acerados y pavimentación

La Junta de Gobierno Local ha sido la creación de una nueva brigada de intervención rápida con la que el Ayuntamiento de Ciudad Real posibilitará una actuación más ágil en la reparación de incidencias habituales en el estado del acerado y pavimentación de las calles como baldosas sueltas o rotas, hundimientos, o cualquier otra circunstancia que afecte a la movilidad peatonal en la ciudad.

Con esta iniciativa el consistorio “da un paso más en su apuesta por una ciudad más cuidada, más accesible y segura”, ha afirmado Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de Gobierno municipal.

La brigada de intervención rápida va a contar con un presupuesto anual de 200.000 euros, prorrogable por un año más, y estará formada por un encargado, dos oficiales y dos peones especialistas, que garantizarán “una mejor capacidad de respuesta ante necesidades de mantenimiento”.

El consistorio, apunta el edil, avanza así “en su compromiso de mejora de los servicios públicos con actuaciones que sean útiles y eficaces, centradas en las necesidades reales de los vecinos”.

Nuevas inversiones para la mejora del estado de la vía pública

Por otro lado, a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha tramitado hoy diversas actuaciones dirigidas a la mejora del estado de la vía pública y a la renovación de redes de abastecimiento de agua que, en conjunto, suman un importe superior a un millón de euros.

El expediente de mayor cuantía económica es el relativo a la contratación de las obras de renovación del firme en 24 calles de la ciudad, perteneciente al Plan de Obras municipales. Cuenta con un presupuesto de 807.000 euros que permitirá la intervención en 24 calles (Alarcos, Avda La Mancha, Diego de Almagro, Pozo Dulce o Velázquez, entre otras), que se sumarán a las 27 que ya se ejecutaron con cargo al Plan el pasado 2025 y a otras que han contado con un proyecto específico a lo largo de los últimos meses.

Guillermo Arroyo, ha afirmado que esta nueva iniciativa viene a constatar “la apuesta del equipo de gobierno por trabajar” en la mejora del estado de las calles. Además, hoy se ha aprobado el expediente de contratación para las obras de renovación del acerado y la pavimentación del Paseo Carlos Eraña, que tienen un presupuesto de 251.000 euros. Y, de igual forma, se le ha dado el visto bueno al expediente para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la Plaza del Trillo, con una inversión de 63.000 euros.

En materia de nuevas inversiones, se ha tramitado también el proyecto para la ampliación integral de la pista polideportiva de la pedanía de Valverde, con un coste de 70.000 euros, que posibilitará la mejora de la instalación y la ejecución de un vallado perimetral. Y se ha aprobado el proyecto asociado al Plan de Aldeas, para la mejora del estado de los caminos de la zona del Vicario.