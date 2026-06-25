Ciudad Real podría iniciar alguna actividad en Las Terreras a finales de julio

El Ayuntamiento de Ciudad Real tiene previsto iniciar alguna actividad en el antiguo convento de Las Terreras a finales del mes de julio.

Lo ha avanzado en Onda Cero Ciudad Real la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, durante un programa especial dedicado a los proyectos que se han realizado en nuestra capital en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ha supuesto para Ciudad Real una inversión de más de 2 millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation. No solo están las obras de reforma y rehabilitación que se están acometiendo en el convento de Las Terreras, sino también la instalación de fuentes de agua refrigerada, el entoldado de la Plaza Mayor o la ubicación de dos pantallas digitales turísticas.

Precisamente la concejal de Turismo, Cristina Galán, se ha referido a los históricos datos de ocupación hotelera que ha dejado el mes de mayo en Ciudad Real capital.

Guía de buenas prácticas para el turismo

Además, el Ayuntamiento ha presentado la Guía de Buenas Prácticas en Economía Circular del Sector Turístico, una herramienta que recoge experiencias reales y que servirá para empresas y profesionales del sector, apostando por un modelo más sostenible, innovador y competitivo.

La guía ha sido elaborada por profesores de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Uno de ellos es Francisco Sáez, director de la Cátedra de Economía Circular.