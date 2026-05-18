Ciudad Real concentra el 72% de la inversión movilizada por los instrumentos financieros de la Junta a empresas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado el peso de la provincia en los instrumentos públicos de financiación empresarial impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con 341 operaciones apoyadas, una inversión pública superior a los 37,8 millones de euros y más de 1.600 millones de euros de financiación privada movilizada.

Así lo ha señalado durante la inauguración de la jornada 'Financiación para crecer, instrumentos financieros de Castilla-La Mancha', organizada junto a la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) en el Hotel Parque Real de la capital ciudadrealeña, con el objetivo de acercar estas herramientas a pymes, micropymes y autónomos.

La consejera ha defendido que el objetivo es que los instrumentos financieros públicos lleguen especialmente al tejido empresarial más pequeño, que en muchas ocasiones desconoce las herramientas disponibles.

En este sentido, ha citado el papel del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Aval Castilla-La Mancha y Sodicaman, entidades públicas que ofrecen préstamos, avales, préstamos participativos y participaciones en capital en función del tipo de proyecto.

Patricia Franco ha recordado que, desde la llegada del actual Gobierno regional, se han puesto a disposición de pymes y autónomos 177 millones de euros en instrumentos de financiación, lo que ha permitido apalancar inversiones por más de 2.260 millones de euros en toda Castilla-La Mancha a través de más de 2.000 operaciones.

En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, ha detallado que las 341 operaciones apoyadas han contado con más de 37,8 millones de euros de inversión pública, pero han movilizado a su vez más de 1.600 millones de euros de financiación privada.

La consejera ha subrayado que este comportamiento convierte a Ciudad Real en una provincia diferencial dentro de la región, ya que concentra en torno al 72% del total de la inversión movilizada en estos años con los instrumentos financieros públicos.

Franco ha atribuido este peso a la existencia de grandes proyectos tractores en la provincia, entre los que ha citado el proyecto de Hydnum Steel en Puertollano y la mina de wolframio de Abenójar, esta última con una inversión superior a los 180 millones de euros, ambos con apoyo público a través de los instrumentos financieros regionales.

LLEGAR A EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS Y AUTÓNOMOS

La responsable regional de Economía, Empresas y Empleo ha incidido en que, aunque estos instrumentos ya están funcionando, el reto es ampliar su penetración entre los autónomos y las empresas de menor tamaño.

Según ha explicado, en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, nueve de cada diez préstamos se han concedido a pymes y uno de cada diez a autónomos, lo que evidencia todavía un margen de crecimiento en este colectivo.

También ha apuntado que dos de cada tres proyectos financiados corresponden a empresas que ya estaban en marcha y que han necesitado apoyo para crecer, mientras que uno de cada tres se vincula a nuevos proyectos empresariales.

Franco ha señalado además que la Comisión de Aval ha aprobado esta misma semana 1,7 millones de euros en avales para una inversión total de 2,7 millones de euros, dentro de una estrategia que busca que la financiación pública contribuya al crecimiento empresarial en la provincia.

FECIR PIDE QUE LA FINANCIACIÓN LLEGUE AL PEQUEÑO

Por su parte, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha advertido de que el reducido tamaño medio de las empresas españolas y ciudadrealeñas dificulta su competitividad y lastra la productividad, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional y tensiones de liquidez para las compañías más pequeñas.

El presidente de la patronal ciudadrealeña ha señalado que las grandes empresas cuentan con más alternativas para financiarse, mientras que las pequeñas dependen en mayor medida de las entidades financieras y de herramientas públicas que permitan abaratar costes y facilitar el acceso al crédito.

En este sentido, ha valorado que en Castilla-La Mancha estos instrumentos "funcionan" gracias a la colaboración entre el Gobierno regional y las organizaciones empresariales, y ha defendido la necesidad de que los pequeños empresarios aprendan a utilizarlos para poder competir, retener talento y mantener su actividad.