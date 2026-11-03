Casa 47 mantiene abierta la convocatoria para recibir ofertas de venta de viviendas en Ciudad Real

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha asegurado que continúa abierta la convocatoria para que cualquier vecino de Ciudad Real pueda enviar sus ofertas con el objetivo de que la entidad estatal Casa 47 pueda adquirir viviendas y ampliar así el parque de vivienda asequible en la capital.

Tal y como adelantó Onda Cero, Casa 47, la antigua SEPES, tan solo había recibido cuatro propuestas que se están valorando una vez finalizado el plazo, que se extendió en los meses de agosto y septiembre.

Broceño reconoce que le hubiera gustado que hubiera habido más ofertas pero también recalca que antes "no teníamos ninguna vivienda y ahora se están valorando cuatro ofertas".

En cualquier caso, subraya que, sin necesidad de realizar ningún procedimiento extraordinario, la propia convocatoria establece que el plazo permanece abierto para recibir más ofertas de viviendas y puedan ser adquiridas por Casa 47.

El presupuesto fijado para esta convocatoria es de 3,2 millones de euros. El subdelegado ha avanzado que si no se llega a gastar esta cantidad de dinero "el compromiso seguirá siendo firme de destinarlo a vivienda asequible" en Ciudad Real.

Un estudio elaborado por el sindicato Comisiones Obreras señala que en Ciudad Real capital hay 6.384 viviendas vacías.