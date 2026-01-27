Asegura que las empresas cumplen con la prevención de riesgos laborales

Carlos Marín, presidente de FECIR: "La siniestralidad laboral es un problema de todos y de la sociedad en general"

Tras el fallecimiento de un trabajador el pasado jueves en las bodegas Félix Solís de Valdepeñas y otro accidente laboral ocurrido el lunes en Almagro con una persona herida, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dicho que la siniestralidad en el trabajo en un problema de todos y de la sociedad en general.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Tras el fallecimiento de un trabajador el pasado jueves en las bodegas Félix Solís de Valdepeñas y otro accidente laboral ocurrido el lunes en Almagro con una persona herida, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dicho que la siniestralidad en el trabajo en un problema de todos y de la sociedad en general.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que nunca se hace lo suficiente por todas las partes, empresas, trabajadores y sindicatos, cuando ocurren estos accidentes.

Señala que el primer perjudicado es el trabajador y su familia y que las empresas también tienen un problema con los siniestros laborales.

En cualquier caso, considera que hay que tener la cabeza fría y analizar dónde y cómo ocurren los accidentes y comprobar el cumplimento de la normativa por todas las partes.

Carlos Marín dice que las empresas cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aunque también afirma que hay que redoblar los esfuerzos para que evitar que ocurran accidentes de trabajo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer