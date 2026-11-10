Cañizares: «No vamos a permitir que la incertidumbre sobre el AVE hipoteque el futuro económico y social de Ciudad Real y su comarca»

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reclamado al Gobierno de España, a Adif y a Renfe que dejen de improvisar y ofrezcan respuestas concretas ante la grave incertidumbre que atraviesa el servicio de alta velocidad en la provincia, tras los recientes accidentes ferroviarios.

En una rueda de prensa junto a los alcaldes de Malagón, Adrián Fernández, de Miguelturra , Luis Ramón Mohino, y de Torralba de Calatrava, Mª Antonia Álvaro, Cañizares, actuando como portavoz de los regidores de municipios de la Comarca cercanos a la capital, ha advertido de que la situación actual va mucho más allá de los problemas de transporte: «Nos estamos jugando el futuro de Ciudad Real y de todo un territorio que ha construido su modelo económico, social y de desarrollo alrededor de una infraestructura vital como es la alta velocidad».

En este sentido, ha denunciado la falta de liderazgo y de información por parte del Gobierno de España y de los organismos responsables del servicio ferroviario, como Adif y Renge . «No sabemos qué va a pasar, qué alternativas se van a poner en marcha ni durante cuánto tiempo. Los ciudadanos, los trabajadores y las empresas necesitan certezas, no improvisaciones ni declaraciones sin contenido».

“Nuestra actitud ahora mismo es de reivindicación fuerte y clara. Queremos una alta velocidad seguridad, ha afirmado el alcalde, que ha insistido en que “no queremos volver a la situación anterior a los accidentes, sino recuperar una alta velocidad con más seguridad, más calidad y mejores prestaciones, como fue en un principio . «No podemos conformarnos con recuperar lo que teníamos. Queremos mucho más y mejor, porque sabemos que es posible y porque Ciudad Real fue la primera parada del AVE en España».

UN PLAN CONCRETO Y MEDIDAS PARA LOS TRABAJADORES

Cañizares ha exigido al Ejecutivo central que presente una hoja de ruta clara, con una cronología aproximada, que explique cómo se va a recuperar el servicio, qué medidas de seguridad se van a implantar y cuándo estarán operativas.

Asimismo, ha reclamado medidas de protección laboral para los miles de usuarios que utilizan diariamente el AVE para desplazarse a Madrid por motivos de trabajo. En su opinión, el teletrabajo no puede quedar a la voluntad de cada empresa, sino que debe contar con una regulación y unas garantías laborales específicas, acompañadas de compensaciones para el tejido empresarial afectado.

«No es lo mismo tardar una hora en llegar a Madrid que tardar tres. No podemos trasladar las consecuencias de esta situación a los trabajadores y a las empresas, que también están sufriendo las decisiones y la falta de planificación del Gobierno».

UN DAÑO ECONÓMICO QUE AMENAZA EL FUTURO DE CIUDAD REAL

El alcalde de la capital ha alertado de las consecuencias que la incertidumbre ferroviaria ya está teniendo sobre la economía y la capacidad de atracción de inversiones de Ciudad Real y de los municipios de su entorno, como Miguelturra, Malagón y Torralba de Calatrava.

Ha explicado que hay empresas que estaban valorando instalarse en la ciudad y que han paralizado sus proyectos ante la falta de garantías sobre las comunicaciones ferroviarias. Una situación que también afecta a trabajadores, estudiantes, profesionales sanitarios y pacientes que necesitan desplazarse diariamente.

«¿Qué le podemos contar ahora a una empresa que quiere instalarse en Ciudad Real? ¿Que tenemos AVE, pero no sabemos qué servicios habrá, cuánto se tardará en llegar a Madrid o cuándo se recuperará la normalidad? Esta incertidumbre es catastrófica para nuestro futuro económico y social».

Cañizares ha recordado, además, que la alta velocidad constituye un auténtico corredor sanitario para Ciudad Real, al facilitar los desplazamientos de profesionales del Hospital General y de pacientes que necesitan atención en Madrid.

UNIDAD INSTITUCIONAL PARA DEFENDER A CIUDAD REAL

Por último, Cañizares ha anunciado que los ayuntamientos seguirán trabajando conjuntamente para defender los intereses del territorio, sumar a otras administraciones y exigir responsabilidades y soluciones.

En este sentido, ha reclamado una implicación mucho más activa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “ La Junta no puede limitarse a ser una espectadora y a ponerse de perfil como ha hecho hasta ahora con mas reivindicaciones de los usuarios , sino que debe ejercer un papel protagonista en la defensa de las comunicaciones y del futuro de la región. “Tiene que ser protagonista , pero protagonista que consiga cosas. No nos vale con declaraciones, nos vale con gestiones y con gestiones que den resultado”, ha sido tajante.

El alcalde de Ciudad Real también ha recordado que se ha encargado un estudio a la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales de Ciudad Real y que también la Cámara de Comercio está trabajando en su propio análisis sobre las consecuencias de esta situación, así como que se ha constituido una Plataforma en Ciudad Real esta misma semana para analizar la situación que se está viviendo por la falta de liderazgo del Gobierno de España, de Adif y de Renge sobre las soluciones a esta situación creada por el accidente de Urda.

«Este no es un asunto de partidos ni de ideologías. Es una cuestión de territorio, de futuro y de oportunidades. Vamos a ser exigentes y reivindicativos porque Ciudad Real no puede permitirse perder la conectividad, la competitividad y las oportunidades que tanto esfuerzo ha costado conseguir».

Cañizares ha concluido reclamando un cambio en la gestión de las infraestructuras y recordando que el territorio necesita hechos y compromisos concretos y un Gobierno en España que esté a la altura de la responsabilidad que tiene entre manos».