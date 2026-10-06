Blanca Fernández destaca que Ciudad Real es la provincia de España con mayor crecimiento de tasa de empleo

La delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablar de diferentes proyectos e iniciativas que lleva a cabo el Gobierno regional cuando se entra ya en la recta final de la actual legislatura.

Fernández ha subrayado que Ciudad Real es la primera provincia de España en crecimiento de tasa de empleo, y que en el caso de las mujeres este incremento es del 53%.

Además, destaca la importante ayuda que desde el Gobierno se está prestando a las empresas de Ciudad Real, con 74 millones de euros para 6.000 empresas en los últimos dos años gracias al Plan Adelante, lo que ha supuesto movilizar 2.000 millones de euros de iniciativa privada.

Espera que el año se cierre con 29.000 empresas en la provincia, son 6.000 más que cuando el PSOE llegó al Gobierno regional en el año 2015.

También ha destacado la inversión de 86 millones de euros que la Junta va a realizar durante otoño en infraestructuras sanitarias, como el centro de salud de Herencia, el centro de salud número 4 de Ciudad Real, o la ampliación del hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Centro de Folclore y viviendas de la Junta

La delegada espera que el Centro Regional del Folclore de Ciudad Real se inaugure en el primer trimestre del próximo año y explica que en el edificio de los Nuevos Ministerios de la capital, una vez que quedó vació tras el traslado de los servicios de la Junta a la Ciudad Administrativa, se construirán 120 apartamentos para alquileres sociales a precios muy asequibles.

Precios de alquiler que podrían oscilar entre 350 y 400 euros al mes. Y en el resto de edificios vacíos de la Junta en Ciudad Real se podrían habilitar viviendas para personas vulnerables.

Plantas de biometano y autovías

En cuanto a los proyectos de plantas de biometano que hay en la provincia, Blanca Fernández dice que tras el anuncio del rechazo de este tipo de fábricas en Carrión, próximamente se podrían producir más archivos de otros proyectos de plantas de biogás en diferentes localidades como Torralba de Calatrava y Socuéllamos.

Y en relación a infraestructuras viarias, reitera que el Gobierno autonómico sigue apostando por la opción sur de la A-43, aunque recuerda que esta autovía es competencia del Estado, lo mismo que la autovía Toledo-Ciudad Real, cuyo proyecto inicial fue tumbado por una sentencia por causas medioambientales aunque Fernández afirma que en la próxima legislatura "se quiere dar una solución a esta autovía porque se están viendo otras opciones" para el trazado.

Blanca Fernández asegura que la Junta ha ido cumpliendo sus compromisos con la provincia de Ciudad Real y espera que este nivel de cumplimiento alcance el cien por cien cuando finalice la actual legislatura el año que viene.