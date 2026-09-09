El Ayuntamiento de Ciudad Real ejecutó su presupuesto en un 42% a mediados de año

El Ayuntamiento de Ciudad Real celebra hoy pleno ordinario correspondiente al pasado de mes agosto. Una sesión en la que, entre otros asuntos, el equipo de Gobierno ha dado cuenta del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del año.

Y lo que dice este informe es que, hasta el mes de junio, cumplido ya la mitad del presente ejercicio, el consistorio y sus organismos autónomos han ejecutado 56 millones de euros, el 42% del total, mientras que los ingresos ascienden a 30 millones.

La tesorería contemplaba, a 30 de junio, una liquidez de más de 5 millones, con un remanente superior a los 7 millones de euros, mientras que la deuda municipal asciende a 9 millones, generada sobre todo por el crédito solicitado por el ayuntamiento para realizar inversiones.

Además, se cumple la regla de gasto, como afirma el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo.

Por su parte, el grupo socialista advierte que a mediados de año hay partidas que ya se han agotado en su totalidad y no sabe cómo se va a terminar 2026 en algunos servicios municipales, como ha subrayado la portavoz del PSOE, Sara Martínez.

Pago a proveedores

En el pleno también se ha presentado el informe de morosidad del segundo trimestre del año, que señala que el Ayuntamiento de Ciudad Real paga a sus proveedores en un plazo de 16 días en el mes de junio, cuando la ley fija un máxima de 30.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, asegura que el de Ciudad Real es el ayuntamiento que más pronto paga a sus proveedores entre las capitales de Castilla-La Mancha.

Recuerda que en el primer trimestre el pago era de 11 días y fue la séptima capital de toda España que más rápido paga y en el segundo trimestre el pago medio a proveedores era de 18 días.