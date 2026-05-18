El Ayuntamiento de Ciudad Real crea un asistente virtual para la atención ciudadana en el área de urbanismo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una nueva herramienta tecnológica pionera a nivel nacional. Un asistente virtual creado con Inteligencia Artificial específico para el área de urbanismo ayudará a los ciudadanos a resolver sus consultas sobre licencias y cualquier otro tipo de gestiones, además de guiarlos en cuestiones importantes como la tramitación de la documentación necesaria o la normativa existente en la materia.

El nuevo chatbot supondrá un paso más en el Plan Estratégico de Simplificación Administrativa que está implantando el consistorio capitalino con la consiguiente mejora de la atención ciudadana en su relación con la administración local.

Así lo ha explicado el portavoz municipal. Guillermo Arroyo ha destacado que esta iniciativa va a permitir seguir “mejorando la atención ciudadana y agilizar las consultas urbanísticas”, como muestra del avance real que se está produciendo en la modernización de la administración local.

El asistente virtual ha sido creado conjuntamente por las concejalías de Administración Electrónica y Urbanismo y permitirá ofrecer una “consulta más directa, ágil y rápida”

Ese ha sido uno de los acuerdos destacados en la sesión semanal celebrada esta mañana por la Junta de Gobierno Local, en la que también se le ha dado el visto bueno a un nuevo lote de ayudas al nacimiento, las conocidas como cheques bebé, por importe de 10.000 euros.

Arroyo ha recordado que el equipo municipal de gobierno aumentó la cuantía al comienzo de este mandato, de 750 a 1.000 euros, y que en 2026 ya se han concedido un total de 54.000 euros, lo que “demuestra la voluntad” por incentivar las ayudas a las familias y al nacimiento.

Por último, se ha solicitado al Ministerio de Transportes la cesión gratuita de una vivienda situada en el número 7 de la Carretera de Carrión que la administración nacional había ofrecido previamente al consistorio.

El inmueble tiene una superficie de casi 600 metros cuadrados y se encuentra en situación ruinosa. El portavoz municipal ha avanzado que la intención es destinarlo a ampliación del espacio público o la creación de zona verde, una vez se realice el pertinente estudio previo.

“No existe lista de espera municipal en ayuda a domicilio”

A preguntas de los medios de comunicación, Guillermo Arroyo ha contestado a las críticas que formuló hace unos días la portavoz del grupo municipal socialista. El portavoz ha desmentido a Sara Martínez afirmando que “no existe lista de espera municipal en ayuda a domicilio” y que “todos los expedientes tramitados por el Ayuntamiento se encuentran al día”.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, ha aseverado, presta alrededor de 100.000 horas anuales en este servicio de ayuda a domicilio: “es una cifra que garantiza la cobertura de la demanda real que existe en la ciudad”. Arroyo ha acusado al PSOE de dedicarse a crear titulares de prensa y “a sembrar preocupación”, frente a lo cual ha apuntado que el equipo de gobierno seguirá trabajando “para garantizar la mejor atención posible a mayores y dependientes”.

Como dato que avala su afirmación, Guillermo Arroyo ha asegurado que el presupuesto municipal recoge una asignación de 1,5 millones de euros “para este servicio que es esencial”, cifra que es un 15% superior a lo que el Partido Socialista presupuestó en sus dos últimos años al frente del Ayuntamiento