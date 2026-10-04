El argamasillero David Almansa gana en Japón su tercer gran premio de la temporada en el mundial de Moto3

El piloto natural de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, ha ganado su tercer gran premio de la temporada en el mundial de Moto 3 tras cruzar primero la meta en la carrera que se ha disputado en Japón.

Almansa salió primero y lideró casi toda la carrera, llegando a las dos últimas vueltas muy igualado con el líder del mundial, el también español Máximo Quiles.

Sin embargo, Almansa pudo aguantar la presión de Quiles y llegar primero a la meta, alzándose con el Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi.

Es la tercera victoria conseguida esta temporada por el argamasillero en Moto 3, tras las que obtuvo en Tailandia y Gran Bretaña, y el séptimo podio este año.

Con la victoria en Japón, David Almansa sube de nuevo a la segunda plaza del campeonato del mundo con 199 puntos, a 127 de Quiles, que en la próxima carrera podría ser ya campeón matemáticamente, le saca 8 puntos al tercer clasificado, Álvaro Carpe.