Camelia Tatiana Furis, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

Camelia Tatiana Furis es una cantante rumana que se enamoró de Cantabria cuando con 28 años vino a cantar. Con ella hemos charlado en 'Más de Uno Cantabria' de cómo vive su pasión por el canto desde que era niña y de cómo su madre la matriculó en una escuela de canto a los 10 años, para pasar a formar parte de un coro profesional a los 18.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.